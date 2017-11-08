被Kimiko批眼大無神 「楊紫瓊接班人」爆身心受創退賽

受封為「楊紫瓊接班人」的楊麗菁，參加舞蹈比賽卻被Kimiko嫌眼大無神，加上負傷，因此進了總決賽卻宣布退賽。(取材自中時資料照片、Kimiko臉書)

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中時電子報

武打紅星楊麗菁去年參加《舞力全開》節目，舞蹈科班出身、拍動作戲經驗豐富的她，當年赴港拍電影還被封為「楊紫瓊接班人」，身手了得，一路闖進年度總冠軍賽，沒想到卻被評審Kimiko批評「眼大無神」、沒感情，讓她深深受創，外傳楊麗菁乃因此宣布退出比賽。

以楊麗菁的資歷，參加《舞力全開》比賽可算是勝任愉快，追求完美的她拚了命練習，沒想到會被評審Kimiko如此批評，據《壹週刊》報導，楊麗菁對此深受打擊，哀怨表示其他評審老師都給她肯定，說她進步很多，甚至「還有一個老師說我連手指都有感情」，只是遇上Kimiko，楊麗菁就被盯著看並評論「妳眼睛這麼大」、「我看不到妳的表情」，認為她跳舞時沒緊盯對方眼睛進行情感交流，然當下楊麗菁很有風度，僅回應「謝謝老師指導」、「那我以後小心一點」。

楊麗菁解釋，當時跳的主題是「鬼怪」，所以她詮釋的方式是一下看得到對方、一下看不到，但也低調說每個人對角色的詮釋方法不同，只覺得Kimiko比較少分析舞技，反倒常評論參賽者的「表情」，而楊麗菁聽了Kimiko批評後本想更拚，然近來到中國大陸拍新戲又練舞行程滿檔，導致太操勞健康亮紅燈，走路暈眩需人攙扶，膝蓋嚴重積水，身心受創下決定退出比賽。

至於Kimiko方面，針對楊麗菁所說的「雞蛋裡挑骨頭」她的經紀人回應媒體：「不會吧」，強調她都是秉持專業，就照著現場的狀況做評論。

(中時電子報)

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