持續搜救落海飛官 幻象全面停飛

2017年11月08日 10:35 中時 呂昭隆

空軍副司令張哲平表示，目前仍持續搜救飛官何子羽，他說何子羽才參加完空軍的天龍演習，昨天是一般例行訓練。至於失事原因，空軍已組專案小組前往新竹基地，會從人員、環境氣候、機械等因素調查。張哲平說，空軍已執行天安特檢，所有幻象戰機停飛，任務交給其他軍種。

張哲平說這架戰機昨天18時9分自新竹基地起飛，18時43分發現光點消失於彭佳嶼北方約60海里，何子羽是空軍官校飛常班102年班，幻象戰機的飛行時數有227小時。

張哲平說，空軍在事件發生後，立即派遣松山基地S-70C型搜救待命機在7時5分時前往目標空域搜救，後續逐次派遣屏東基地C-130、E-2K和P-3C型機和空勤總隊AS-365型直升機等17批17架次前往目標區搜救。

海上救援部分，張哲平說，由海軍派出基隆級、濟陽級、成功級和錦江級等7艘軍艦前往搜救；海巡署也派遣海巡艦艇3艘協助搜救。

張哲平說，事件發生後，空軍司令沈一鳴立刻前往新竹基地向家屬慰問致意。

張哲平說，空軍剛執行完畢「天龍操演」的演訓任務，飛行員立刻投入後續相關訓練，主要目的是維護中華民國領空安全，希望各界給予空軍官兵鼓勵，並給予何子羽家人支持，希望何子羽能平安歸來。

(中時)