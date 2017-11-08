重機爭取上國道 違規比例遠高於小型車

2017年11月08日 10:37 中時 陳祐誠

重機團體爭取上國道多年，交通部委託中華民國運輸學會分析大型重機與小客車行車數據，發現重機在安全、秩序、行為指標上，違規行為皆高於小客車。學會也指出，「行進時未保持安全距離」行為指標的違規件數相對較多，可見國人的意識上仍較不足，建議未來應加強教育。

立法院2011年修法通過《道路交通管理處罰條例》，明訂550cc以上大型重機，可由交通部公告試辦開放國道行駛，但至今只有國3甲約5公里的路段開放，重機團體認為交通部態度消極，多次揪團騎上國道，表達不滿。

交通部今年7月1日起，對平面道路、20條省道快速公路、雙北高雄部分高架或快速道路以及國3甲線，進行為期1年的規劃，並蒐集紅牌重機肇事率（受傷與死亡數）、違規件數、不良行為等3項指標，並與小型車的指標相比，作為是否擴大試辦的依據。

中華民國運輸學會今日公布第一季（7月至9月）的檢核結果，在國3甲的部分，大型重機的觀測車流量為15萬4570延車公里，小型車為2412萬8527延車公里，小型車的交通量約為大型重機的156倍；在台64線部分，大型重機的觀測車流量為252萬2938延車公里，小型車為8825萬1022延車公里，小型車的交通量約為大型重機的35倍。

「安全指標」部分，是以死亡與受傷事故件數為評估基礎。國3甲首季並無發生大型重型機車死亡與事故，僅小型車發生2件A2（有人受傷）事故，共2人受傷，故比例無法計算；而台64線大型重機發生5件A2事故，共5人受傷，小型車發生15件事故，共17人受傷，在台64線每百萬延車公里的事故件數上，大型重機約為小型車的11.6倍。

「秩序指標」方面，是以警察單位之違規取締件數作為評估基礎。國3甲大型重機共取締9件，小型車取締352件，在每百萬延車公里違規件數上，大型重機約為小型車的4倍；而台64線大型重機共有113件違規取締，小型車則有2649件，在每百萬延車公里違規件數上，大型重機約為小型車的1.5倍。

「行為指標」上，是依據檢核小組於籌備會議所訂定的8項觀察指標。在國3甲的部分，大型重機共觀察到24件違規行為，小型車則發生278件，若以觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例來看，大型重機約為小型車的7倍。而台64線上，大型重機共觀察到44件違規行為，小型車則發生351件，大型重機的觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例則約為小型車的4.6倍。

(中時)