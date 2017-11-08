重機爭取上國道 違規比例遠高於小型車

友善列印
中時

重機團體爭取上國道多年，交通部委託中華民國運輸學會分析大型重機與小客車行車數據，發現重機在安全、秩序、行為指標上，違規行為皆高於小客車。學會也指出，「行進時未保持安全距離」行為指標的違規件數相對較多，可見國人的意識上仍較不足，建議未來應加強教育。

立法院2011年修法通過《道路交通管理處罰條例》，明訂550cc以上大型重機，可由交通部公告試辦開放國道行駛，但至今只有國3甲約5公里的路段開放，重機團體認為交通部態度消極，多次揪團騎上國道，表達不滿。

交通部今年7月1日起，對平面道路、20條省道快速公路、雙北高雄部分高架或快速道路以及國3甲線，進行為期1年的規劃，並蒐集紅牌重機肇事率（受傷與死亡數）、違規件數、不良行為等3項指標，並與小型車的指標相比，作為是否擴大試辦的依據。

中華民國運輸學會今日公布第一季（7月至9月）的檢核結果，在國3甲的部分，大型重機的觀測車流量為15萬4570延車公里，小型車為2412萬8527延車公里，小型車的交通量約為大型重機的156倍；在台64線部分，大型重機的觀測車流量為252萬2938延車公里，小型車為8825萬1022延車公里，小型車的交通量約為大型重機的35倍。

「安全指標」部分，是以死亡與受傷事故件數為評估基礎。國3甲首季並無發生大型重型機車死亡與事故，僅小型車發生2件A2（有人受傷）事故，共2人受傷，故比例無法計算；而台64線大型重機發生5件A2事故，共5人受傷，小型車發生15件事故，共17人受傷，在台64線每百萬延車公里的事故件數上，大型重機約為小型車的11.6倍。

「秩序指標」方面，是以警察單位之違規取締件數作為評估基礎。國3甲大型重機共取締9件，小型車取締352件，在每百萬延車公里違規件數上，大型重機約為小型車的4倍；而台64線大型重機共有113件違規取締，小型車則有2649件，在每百萬延車公里違規件數上，大型重機約為小型車的1.5倍。

「行為指標」上，是依據檢核小組於籌備會議所訂定的8項觀察指標。在國3甲的部分，大型重機共觀察到24件違規行為，小型車則發生278件，若以觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例來看，大型重機約為小型車的7倍。而台64線上，大型重機共觀察到44件違規行為，小型車則發生351件，大型重機的觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例則約為小型車的4.6倍。

(中時)

北港巷弄藝術 童話人物在牆上「… 霸氣管中閔回台大 靠這招搶校長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。