霸氣管中閔回台大 靠這招搶校長大位

2017年11月08日 10:38 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台大校長遴選作業已正式展開，外界觀察8位候選人學經歷背景，咸認這將是中研院派與台大幫的激烈競爭。其中，管中閔兼具中研院士及台大行政主官身分，加之曾入閣擔任過政務官，尤受外界關注。作風霸氣的他昨日出招，在臉書分享「為什麼我想從改變高教做起」一文，讓更多人注意他的一舉一動，他會不會是此次遴選的最後勝出者？

前國發會主委管中閔7日在臉書po文，自述他參與遴選的起心動念與抱負。這篇「為什麼我想從改變高教做起」文章提到，他回國23年，多數時間從事學術深耕與教育工作，站在台灣這片土地上，他從未停止思索，如何協助台灣脫出當前茫然尋不見未來的困境。

他說，短暫政府服務的經驗讓他了解，行政體制所受的束縛與侷限，更加體會由上而下的變革路線為何總難以奏功。他認為，如果回到由下而上的社會變革路線，相信台大是驅動高教改變，乃至台灣社會變革，最具樞紐作用的具體場域。

據鏡週刊報導，一位不願具名的遴選委員透露，現為台大人文社會高等研究院院長的管中閔已在準備面談，對於治校也展現出個人的態度和願景。幾位重量級教授認為，管願意出來遴選讓不少人感到意外。他在台大風雨飄搖之際，應是足以扛起招牌的人選，且其辛辣的發言風格，將讓台大校長成為媒體焦點。

(中時電子報)