軍事入侵！沙國控伊朗向葉門提供火箭

控制著葉門很大一部分地區的反政府組織胡塞(Houthi)武裝部隊。(圖/美聯社)

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中時電子報

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)指控伊朗日前提供葉門火箭攻擊沙國，形同對沙國直接軍事入侵，儘管導彈被攔截、破壞，仍讓雙方陷入緊張對峙的關係。

根據《衛報》(The Gardian)報導，伊朗日前從葉門向沙烏地阿拉伯的首都利雅德(Riyadh)發射一枚彈道飛彈，儘管這枚飛彈最後遭到沙國攔截，但是沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼仍舊透過國家媒體對外表示，伊朗提供胡塞(Houthi)武裝部隊火箭的舉動，已經構成直接對沙國軍事入侵。他甚至補充說，這就像是準備對沙烏地阿拉伯發動戰爭一樣。

沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)。(圖/路透)

伊朗方面則否認導彈發射與自己有關，並反駁沙烏地阿拉伯的指控毫無根據，而且具有挑釁意味。

胡塞武裝部隊是葉門境內伊斯蘭教什葉派的反政府組織，控制葉門很大一部分地區。該組織於1992年在葉門北部薩達省建立，創立者是海珊‧胡塞(Hussein Badreddin al-Houthi)。

沙烏地阿拉伯領導的多國聯軍一直在攻打胡塞武裝組織，這場戰爭至少已經造成超過萬人死亡，因此爆發人道危機。最近沙國對伊朗發射導彈展開回擊稱，將要封鎖葉門通往外界的所有陸海空口岸。

(中時電子報)

文章來源：Saudi Arabia accuses Iran of 'direct aggression' over Yemen missile

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