打破嬰兒頭 德州槍手被送精神病院又逃跑

2017年11月08日 10:43 中時電子報 郭美孜

在德州東南部教堂發動槍擊、殺死26人的兇手凱利(Devin Kelley)曾因對妻子家暴、導致當時還是嬰兒的繼子頭骨破裂，而被軍事法庭判處有罪、並送進精神病院。這起事件也令外界質疑，為何凱利這樣的過去但美國政府並未即時阻止他購買槍枝。

2012年時他因被指控家暴、打老婆還打裂當時還是嬰兒的繼子的頭骨，而被送到新墨西哥州邊境附近的精神病院「尖峰行為健康服務」(Peak Behavioral Health Services)。病院前員工Xavier Alvarez說，入院期間凱利就曾經說過，要對其軍中上司進行某種報復。

雖然病院讓入院者可以用電腦、透過網路付帳單之類等，但其他病人通報凱利好像在電腦上做甚麼，調查後發現凱利在網路上買武器和防具，還將運送地址填一個在位於聖安東尼奧(San Antonio)的郵政信箱。

有天半夜凱利就翻出病院外牆逃跑，Alvarez想起凱利說過他在練習12哩長跑，才發現凱利想逃到最近的客運車站，凱利搭計程車到客運站就被警方和Alvarez抓住。凱利沒有拒捕、非常安靜，但說如果有機會他會奪下警方的槍枝。被送回病院後，最後他因受軍事審判而出院，被判有最後入獄12個月，然後以行為不當退伍以及降級。

根據警方報告，通報凱利逃跑的人說，凱利曾將偷偷將武器帶進位於新墨西哥州、自己以前派駐的的霍洛曼空軍基地(Holloman Air Force Base)，因為他以前就曾經對上司發出死亡威脅，逃跑就是想要實現。

凱利11月5日在德州Sutherland Springs的教會開槍射擊，導致26人死亡、最小的死者僅18個月大。這起事件是美國史上，單一槍手造成的第五慘烈的槍擊案。

(中時電子報)