習近平大秘丁薛祥 接中共中央直屬機關工委書記

2017年11月08日 15:51 中時 陳柏廷

中直黨建網「工委領導」欄目近期更新資訊顯示，現任中共中央辦公廳主任丁薛祥已經接替中共政治局常委栗戰書，出任中央直屬機關工委書記。

中直黨建網還披露，11月3日，丁薛祥以中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任、中央直屬機關工委書記的身份參加了中直工委各部門各單位主要負責主管會議。

丁薛祥現為十九屆中央政治局委員、中央書記處書記，中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。

丁薛祥1962年9月生，江蘇南通人，1984年10月加入中國共產黨。2006至2013年期間，多在上海歷練，曾擔任上海市委常委、秘書長，政法委書記等職務。

丁薛祥長年在上海工作，習近平於2007年3月調任上海市委書記後，當時是中共上海市委副祕書長兼市委辦公廳主任，掌管市委直屬機關機要的丁薛祥，在當年月就升任市委常委兼祕書長，成為習的政治祕書。

期間，丁薛祥的沉穩、低調和果斷給習近平留下深刻印象。在上海工作7個月後，習近平調任中央，此時就已有把丁薛祥調往身邊任職 的初步想法。

2013至2015年丁薛祥正式出任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任；2015至2017年擔任中央辦公廳主持常務工作的副主任（正部長級）兼國家主席辦公室主任。

(中時)