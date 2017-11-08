川普今抵北京 陸學者：中美關係面臨新機遇

美國總統川普將與大陸領導人習近平展開「川習會」。(美聯社)

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美國總統川普今起對中國進行國事訪問，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，在國際局勢處於大發展大變化大調整的背景下，作為世界上最大發展中國家與最大的發達國家，中美關係面臨新的歷史機遇。

《人民日報》海外版8日刊文，指這次北京的「巔峰對話」將是新時代中美元首外交的點睛之筆；中美元首北京會晤將就兩國關係及共同關心的重大國際和地區問題進行戰略對表，這對推動新時代中美關係健康穩定發展，促進亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮均有著重大意義。

阮宗澤稱，中美關係進入均衡協調的新階段。自今年1月川普就任美國總統以來，中美關係實現了平穩過渡，兩國領導人互動密切。從海湖莊園會晤到漢堡會晤，再到北京會晤，這是習近平與川普第三次見面，而且，迄今兩人已有八次通話，如此密切的高層互動實屬罕見。

阮宗澤認為，與此同時，中國對未來中美關係發展方向的塑造力和影響力正日益增強，推動兩國關係朝著構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係邁進。就這次川普訪華而言，「國事訪問+」的高規格成為新時代中美元首會晤的新創舉，代表著兩國創建新時代更好中美關係的決心與行動。

阮宗澤強調，事實上，中美關係並非零和關係，雙方的共同利益大於分歧。一方面，中國受益於現行國際秩序，相信該秩序對未來中國的發展仍然有良好的融合度；另一方面，中國的發展有助於增強國際秩序的代表性與合理性。

(中時)

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