執行署全國大拍賣 國庫進帳1.4億

2017年11月08日 10:56 中時 陳志賢

法務部行政執行署全國13分署，7日同步舉行全國聯合拍賣日，由於參與競標民眾非常踴躍，各分署亦同步網路直播拍賣現場熱鬧畫面添增買氣，執行署8日表示，這次全國聯合大拍賣，總計拍定金額高達1億4,983萬6,462元，成果卓著。

執行署表示，本次拍賣不動產拍定金額總計約1億3,041萬3,231元，如新北分署拍定新北市土城區員和段土地，拍定金額1,572萬6,000元；桃園分署拍定桃園市蘆竹區長安段土地及建物、桃園市龍潭區龍祥段土地，拍定金額分別為2,520萬2,000元、2,500萬元。彰化分署拍定彰化縣鹿港鎮鹿工段之加油站土地及相關設備，拍定金額4,000萬2,000元，績效良好。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計1,942萬3,231元，包括新北分署拍定德信證券投資信託股份有限公司股票合計1,160萬元。士林分署以54萬1,000元拍定BENZ車輛1台。台中分署拍賣之TRIUMP重型機車、HYUNDAI自用小客車2輛則分別以37萬6,000元、23萬7,000元、36萬5,000元拍定。高雄分署以80萬拍定BMW車輛1台。

執行署說，其他拍定的標的包括洋酒、珊瑚飾品、名牌太陽眼鏡、玉飾、藝術品、家電、藥酒等琳瑯滿目，民眾開心搶便宜，也為國家溢注鉅額稅費。

(中時)