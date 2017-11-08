第3勢力竄起 「宜蘭人民組合」成立

2017年11月08日 11:03 中時 李忠一

由無黨籍宜蘭縣議員薛呈懿等人發起的「宜蘭人民組合」，今天（8日）宣布成立，宜蘭人民組合強調，將創造跨黨派、在地性、人民政團的新政治模式，會透過舉辦論壇、基層座談、走上街頭…等模式來實踐在宜蘭的新政治。

宜蘭人民組合目前以薛呈懿、綠黨吳紹文、時代力量林正芳為代表，集結力量的構想約有半年至一年，除了參與基層選舉外，未來也不排除推派宜蘭縣長人選，並於今天在宜蘭縣史館前的雪谷紀念園區宣布成立。

林正芳指出，選擇在此成立有其原因，因為蔣渭水在1920年代投身反對運動，目的是他看到台灣種種問題，希望用文化啟蒙台灣人，在宜蘭立下典範，宜蘭一直以來也都有民主聖地的稱號，最近大家對政治情勢發展很憂心，因此希望集結第3勢力力量共同努力。

吳紹文表示，搬到宜蘭5年，感謝宜蘭人的接納，宜蘭有好山好水，行政、文官系統素質好，也有長遠的憲政治理規畫藍圖，但近年來土地開發、環境破壞，「20年後的宜蘭會變成什麼樣子？」如果再不團結起來，給民進黨監督，環境將會惡化。

吳紹文指出，宜蘭人民組合約有2萬票的政治實力，將持續努力，在大小選舉有所斬獲。

薛呈懿表示，3年前她決定返鄉，提不上光榮，但的確是她的使命，長期參與社會與環境運動後，了解須深入組織與體制內，從政治的根開始翻轉，才有可能突破結構問題，因此投入選舉從政到現在。

薛呈懿表示，宜蘭人民組合的成員橫跨不同黨派，也涵括縣境不同鄉鎮市公民，未來將透過大大小小的行動，來實踐我們在宜蘭新政治的工作。

(中時)