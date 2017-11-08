壢西坪休閒農業區浪漫你的秋 釋出眾多優惠大爆棚

2017年11月08日 11:03 中時電子報 綜合報導

隨著氣候漸漸轉涼，樹葉泛黃轉紅，浪漫秋天已經到來。如此涼爽的溫度以及擁有優美杏黃、楓紅的季節，假日前往休閒農區接近大自然，體驗農村生活最適合不過了！

從行政院在台3線推動的客庄浪漫大道以來，位於苗栗縣卓蘭鎮的壢西坪是重要站之一。為了因應秋季，特別推出了11月的紅色季節活動，有一系列的農村深度體驗，其中包含玩生態、果園、客家美食等，不分年齡的男女老少都能盡情玩到年底。

壢西坪休閒產業業者的活動陸續展開，各樣折扣也都紛紛釋出！這些業者分別是花露休閒農場、橘舍三食、自然風情、花自在食宿館、金葉山莊、17號草堂等，有食、宿、下午茶和採購優惠方案，以上方案需憑券才享有折扣。

17號草堂/提供

「花露休閒農場」的優惠期間從106/11/18到106/12/31止，於11/18當天入宿可享5折優惠，需在11/10前預訂；並且有晚上精油薰蒸足療乙次，以及下午參加音樂會則再享花茶一壺或咖啡一杯和玫瑰鬆餅乙份。其中，106/11/18到106/12/20憑折價券消費可享九折、住宿八折；凡在優惠期間，消費滿1,000元享精油薰蒸足療乙次或2人免費觀賞聖誕紅展，以上需有協會訂購或拿到折價券才想以上優惠。

花露休閒農場/提供

「橘舍三食之山里廚房」的優惠期間從106/11/1到106/12/20止，憑消費券用餐即附贈季節鮮果汁一杯、園區季節鮮果一份。「自然風情景觀度假民宿餐廳」的優惠期間從106/11/11到106/12/31止，憑協會折價券購買入園門票150元全額抵消費；活動期間憑券入園餐廳消費優惠免收10%服務費；活動期間周日至周五平日住宿憑券每房依平日價(景觀雙人房平日價4,800元、景觀四人房平日價6,800元)再享優惠折扣1,500元(含早餐)。

橘舍三食之山里廚房/提供

「花自在食宿館」的優惠期間從106/11/1到106/12/20止，價值300元的下午茶憑券可享九折優惠。「金葉山莊」的優惠期間從106/11/19到106/12/20止，憑券消費住宿可享八折、用餐九折，房間住滿為止。「17號草堂」的優惠期間從106/11/19到106/12/20止，憑券消費享八折優惠、用餐九折。

福德果蔬農園/提供

11月前往壢西坪休閒農場一同歡慶紅色季節活動，無論是手作DIY、認識生態以及露營等，皆能讓大小朋友有最棒的體驗！

以上優惠折扣卷可從網路下載或自行列印以及向壢西坪協會索取，1000張送完為止，協會詢問專線：04-25899221。

各業者詳細的優惠資訊如下：

折扣券

折扣卷的取得方式。

1、到協會直接索政紙本折價卷。列印1000份送完為止

2、從壢西坪協會官網直接列印。

3、以手機在官網直接下載。

以上活動辦法，如有不週請以壢西坪協會與業者協商為準。

(中時電子報)