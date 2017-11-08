明年個人申請第一階段 22校系納入APCS檢測

2017年11月08日 12:09 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

大學甄選入學委員會今天表示，明年大學「繁星推薦」暨「個人申請」招生校系分則內容及相關訊息已公告於甄選委員會網站，其中申請入學資訊學類有22個校系試辦第一階段檢定、篩選納入大學程式設計先修檢測（APCS）。

大學甄選委員會說，今年繁星推薦入學招生計有68所大學校院、1,807個學系參加，提供招生名額1萬6,993個；個人申請入學招生計有70所大學院校、2,038個學系（組）參加，提供招生名額5萬6,060個，其中包含師資培育公費生招生名額18名、「偏鄉護理菁英計畫」護理學系公費生招生名額59名、「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生60名。

「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」得作為招生校系的檢定項目，經甄選委員會統計，明年檢定高中英聽測驗成績的校系數，繁星推薦計有69個校系，約占總系組數 3.82％；個人申請計有56個校系，約占總系組數 2.75％，檢定高中英聽之校系數較往年減少。

此外，過去個人申請入學第一階段僅以學測成績進行篩選，明年資訊學類的22個校系提供46個名額試辦將高中學習歷程檔案納入第一階段篩選，也就是同時參採學測成績及APCS成績。今年參與試辦的校系，包括台師大資工系、政大資科系及長庚資管系等。

甄選委員會說，欲報名個人申請有檢定、倍率篩選 APCS 之校系，須另參加APCS檢測。APCS 各科目成績分為：「5級」、「4級」、「3級」、「2級」、「1級」等5種，報名考生用於檢定及倍率篩選APCS科目成績，以其105年3月至107年2月期間內應試成績最優等級者為準。有關APCS檢測相關訊息請詳見 大學程式設計先修檢測單位官網。

(中時)