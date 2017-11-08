偷倒超標400倍有毒銅汙泥 檢起訴15不肖業者

2017年11月08日 11:22 中時 陳慶居

銅汙泥超標逾400倍，險汙染鯉魚潭水庫水源。（陳慶居翻攝）

2016年3月起，台3線苗栗縣大湖鄉鯉魚潭水庫集水區環湖路邊坡及獅潭、卓蘭、三灣、公館等地區，多次遭不肖業者傾倒營建、汽車零件廢棄物，最嚴重的則是鯉魚潭水庫旁的銅汙泥，超標400多倍，險破壞整個大台中地區用水安全，苗栗地檢署檢察官劉順寬偵查終結，8日依違反廢棄物清理法等罪嫌，對包括曳引車司機等15名被告提起公訴。

檢警調查，李魁寶等15名被告，明知從事廢棄物清除業務，應主管機關或中央委託機關申請核發公民營廢棄物清除機構許可文件，始可處理廢棄物清除作業，但被告均未取得許可即從事清除業務。

檢警單位自去年3月9日起，相繼據報在新北市樹林區某橋下以曳引車載運偷倒2車次營建廢棄物，接著在卓蘭內灣苗58線便道，獅潭八角林段土地、台3線路旁及公館北河村一帶，任意傾倒營建及白色玻璃纖維混合事業廢棄物。

另設於桃園蘆竹專事生產硫酸銅的東利達股份有限公司，負責人溫武釧及廠商邱炳龍，透露其他人士媒介邱姓及吳姓男子，20至30萬元代價，清運堆置廠內已無法再利用的銅汙泥2車，於去年7月15日凌晨將這批有害事業廢棄物載至大湖台3線環湖道路往苗52-3線，即鯉魚潭水庫集水區路旁邊坡傾倒。

事後經採樣化驗，這些銅汙泥超標400多倍，所幸當時未立即下雨，否則整個水庫水源將嚴重被汙染，檢警經過長期蒐證後，今年6至8月搜索工廠查扣相關事證。

檢方表示，環境的污染問題日益嚴重，人為破壞及非法棄置廢棄物為最大因素，國家生態環境保護以永續經營為目標，不法集團在苗栗縣任意棄置有毒、建築及一般廢棄物，無視大眾用水安全，檢察官劉順寬指揮專案小組偵辦期間，一度將涉嫌廠商負責人及涉案被告聲押禁見，正是宣示政府查緝環保犯罪的決心。

(中時)