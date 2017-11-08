醜聞惡評滿天飛 義前總理貝魯斯柯尼將再起？

2017年11月08日 11:10 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，近年來地方與中央政局動盪不安的義大利，除了激進政黨五星運動（Five Star Movement）崛起外，據傳先前因瀆職與醜聞而被趕下台、執政達9年多的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi），會藉本次西西里島（Sicily）大勝之機趁勢再起，再次角逐他第四任總理大位嗎？被稱為義大利全國風向球的西西里，目前面临高失业率、高负债额、经济低迷以及难民大量涌入等问题，貝魯斯柯尼领导的中右翼党派联盟民調第一，有望拿下該地治權，也讓這位爭議老將再次向外界展現其多年不減的領袖魅力。

現年81歲的貝魯斯柯尼，出生於米蘭的中產階級家庭，有一個妹妹和弟弟。大學就讀於法律系，畢業後成立了一家建築工程公司，快速地在當地市場快速累積財富。1978年，成立Fininvest投資集團，陸續取得法國La Cinq電視台（1986年）、德國Telefunf電視台（1987年）和西班牙Telecinco（1989年）等多家商業電視台，成為媒體大亨。1994年創建義大利力量黨，首次踏入政壇就取得勝利，首次擔任總理職務。

貝魯斯柯尼（圖左）創辦的力量黨聯盟，可望入主西西里島。（圖/路透社）

2009年以義大利總理身份訪問白宮的貝魯斯柯尼（圖右），與當時的美國總統歐巴馬（圖右）會談。（圖/美國白宮）

踏入政壇後雖多次上下總理職位，但貝魯斯柯尼始終是義大利政局中最閃亮的一顆星，也是當時全球最有名的義大利人之一。可其口不擇言和公開言語騷擾女性的個性，也多次惹出爭議，曾被名模出身的國會議員瑪拉·卡爾法尼亞（Maria Carfagna）要求公開道歉，而貝老也多次在公開場合遭到抗議民眾襲擊，最終在2013年第三任總理期間，被米蘭法院以與未成年妓女性交易和逃稅等罪名，判處判處其4年有期徒刑以及褫奪公權5年。

貝魯斯柯尼（圖右）與俄羅斯總統普丁（圖左）。（圖/克里姆林宮官網）

醜聞爭議纏身的貝魯斯柯尼，是否將真的會在義大利政壇再起旋風？（圖/歐盟人民黨官網）

對於去年80歲生日時，表態自己將遠離朝政退休的貝老，義國政治學者表示，「這場選舉顯示，貝魯斯柯尼仍有人氣，中右翼勢力再次變得有競爭力。」英媒表示，2013年下臺時，被褫奪公權禁令至今依然存在，貝老若真想重返總理大位，恐怕需要先將此一棘手官司解決了才可能。不過即使無法正式重返總理大位，如其聯盟能贏得大選，身為創辦人的貝老仍可再次成為義大利政壇的風雲人物。

(中時電子報)