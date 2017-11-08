川普訪亞洲 美7大核航母罕見同秀拳頭

美國海軍「羅斯福」號核航母4日橫越太平洋的畫面。（圖/美國海軍）

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中時電子報
美國海軍「莫比爾灣」號（USS Mobile Bay，CG-53）提康德羅加級飛彈巡洋艦10月24日在太平洋海域，成功試射標準2型飛彈（SM-2），摧毀空中訓練目標。（圖/美國海軍）

美國海軍有11艘核航母，就在美國總統川普訪問亞洲時，有7艘同時出動，大秀軍力。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，其中「雷根」（USS Ronald Reagan，CVN76）號、「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68），還有「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）在艦載機滿載，航母戰鬥群隨行的情況下，在西太平洋展開戰鬥部署。

而卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）與「斯坦尼斯」號（USS John C. Stennis CVN-74）則在東太平洋執行任務，至於「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72），還有美國海軍最新型航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78），也在大西洋行動。

一名美國海軍官員證實，「雷根」號，「尼米茲」號與「羅斯福」號航母戰鬥群目前都在第7艦隊防區，其中「雷根」號在靠近朝鮮半島的日本海域，而「尼米茲」號在部署波灣，執行對伊斯蘭國（IS）的空襲任務後，目前正航向華盛頓州的母港布雷默頓海軍基地（Naval Station Kitsap-Bremerton）。

美國國防部官員指出，3大航母戰鬥群將同時齊聚第7艦隊防區，進行訓練任務，而這是10年來的第一次。不過，美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）上周說，這3艘航母並沒有特別針對北韓，而只是例行展現對亞太地區的承諾。

(中時電子報)

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