避免圓滿戶外劇場淪為蚊子館 市議員請命

2017年11月08日 11:16 中時 陳世宗

台中市政府文化局這幾年市府採購圖書經費逐年下降，甚至有已故亡者繼續借閱圖書，文化場館使用率嚴重偏低！市議員張瀞分、蘇柏興、朱暖英、沈佑蓮、楊正中、張廖乃綸等人，8日關心圓滿戶外劇場使用率，惟恐使用率不高淪為蚊子館。

文化局長王志誠表示，過去各種藝文活動多集中在圓滿戶外劇場，為紓解場地過度使用的壓力，並落實文化平權，市府將活動分散至山海屯舉行，希望縮短台中城鄉差距。

「文化城的書香呢？」議員張瀞分指出，目前台中市有43間圖書館，6部巡迴車，文化局採購圖書經費逐年減少，有負文化城美名。前市長胡志強任內，102年有8000多萬元，104年胡市長編的預算也有7000多萬元；市長林佳龍105年預算只有6000萬元，呈明顯下降狀態。

張廖乃綸說，台中市知名地標「圓滿戶外劇場」快成最大蚊子館。前市長胡志強任內，102年有28檔活動，入場人次598萬人次，103年24檔活動，404萬入場人次；林佳龍執政的104年次24檔活動，入場人次大幅減少，成為24.5萬人次，105年更慘，22檔活動只有14.8萬入次，106年一整年只有12檔，入場人次只有5.4萬人。

她指出，文化局打著「文化平權原則」將一些重要活動移到別處舉辦，但「圓滿戶外劇場」每年管理維護費至少4、500萬元，放著養蚊子就是浪費公帑。以搖滾台中為例，最近移到台中公園舉辦，經費沒有比較省，要塔建舞台要音響設備，圓滿戶外劇場的舞台現成的卻不用。

文化局長王志誠表示，過去無論是兒童藝術節、燈會、搖滾台中等活動，都集中在圓滿戶外劇場舉辦，為紓解場地過度使用的壓力，市府將各種藝文活動分散到台中各地舉行，此舉更可落實文化平權，做到藝術下鄉縮短各地城鄉差距。

王志誠強調，市府近年來也在圓滿劇場舉辦許多活動，包括2017新舞台藝術節、同步轉播「維也納新年音樂會」、第一屆A-LINE巨星挑戰賽總決賽、「聽，見」音樂會、九天民俗技藝團「十年一劍」演出等，將持續在全台中舉辦各項藝文活動，讓文化藝術在台中遍地開花。

(中時)