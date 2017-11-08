湖北·武漢台灣周今開幕 國台辦劉結一處女秀受關注

2017年11月08日 18:01 中時 王雅芬

湖北·武漢台灣周開幕，國民黨前主席洪秀柱期許兩岸峰迴路轉，愈走愈近（記者王雅芬／攝）

國台辦的劉結一副主任受訪時，微笑修正記者提問有關兩岸關係的角度及立場，強調唯有在一個中國原則及九二共識前提才有破冰機會。（記者王雅芬／攝）

十四屆湖北·武漢台灣周，今（11/8）日上午於湖北武漢東湖賓館舉行。湖北省長王曉東主持開幕式時表示本屆台灣周以「擴大交流、開放共享、融合發展」為主題，除了在武漢設立論壇主會場，並分別於7個地級城市設立分會場，並舉辦中部台資企業合作發展論壇、第二屆海峽兩岸青年東湖論壇等23項專題活動。

國民黨前主席洪秀柱、台灣商業總會理事長賴正鎰、花蓮縣長傅崑萁及夫人徐榛蔚、苗栗縣長徐耀昌等多位重要台籍重要人士受邀參加，總計來自海峽兩岸各界知名人士、企業界高層和專家、學者等近千餘位嘉賓出席湖北·武漢台灣周開幕活動。

國民黨洪秀柱前主席致辭時以「黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠」讚許武漢黃鶴樓於歷史上的盛名。強調武漢是辛亥革命首役之城，自武昌起義成功之後，現今武漢的發展已超過當年中山先生的期許，其優越的地理位置對外來人口所產生的磁吸效應，不論台商、台青都能在此躬逢其盛，成就人生夢想。洪秀柱並贊同大陸習近平總書記，願意率先和台灣同胞分享大陸未來發展機遇的遠見，兩岸攜手共同實現中國夢。結論時以兩岸走向融合已成為二十一世紀的時勢所趨，期許兩岸峰迴路轉，愈走愈近。

本屆湖北·武漢台灣周最受矚目的人物是從外交體系轉任國台辦的劉結一副主任，今日在其履新後首度公開致詞與受訪時不斷強調「一個中國原則、九二共識」是兩岸唯一破冰關鍵，態度懇切，用詞堅定，受訪問時表示「當中國在國際上的影響力愈來愈大，中國及台灣人民在國際上也將同步受重視。」

(中時)