圖輯》韓鮮肉男星突現身吸走目光 梅蘭妮亞演講瞬間冷場

美國第一夫人梅蘭妮亞在演講時，男團SHINee的成員崔珉豪突然現身引發女學生驚喜尖叫。(圖/美聯社)

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中時電子報
美國第一夫人與男團SHINee的成員崔珉豪(右)一起和學生互動。(圖/美聯社)

隨美國總統川普7日一起抵達南韓展開短暫的訪問行程的美國第一夫人，梅蘭妮亞也和在日本一樣展開一系列第一夫人外交，她的首個公開行程辨識和南韓女學生見面並且以女權為主題進行演講。然而女學生看到美國元首夫人到訪似乎沒那麼感興趣，反而南韓男團SHINee的成員珉豪驚喜現身、站在她身後時，引爆女學生們驚喜尖叫，讓梅蘭妮亞的演講瞬間冷場，不過最後她也以理解的笑容化解了這場尷尬。

梅蘭妮亞慈藹的掛起媽媽笑容獲得外界好評。(圖/美聯社)
梅蘭妮亞穿著時尚和南韓學生演講。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞7日在首爾美國大使官邸舉辦的「Girls Play 2!」活動上，和南韓女學生演講在運動場上兩性平權的重要，這時南韓男團SHINee的鮮肉成員崔珉豪，突然出現在梅蘭妮亞身旁時，讓女學生們瞬間將演講拋諸腦後，忍不住放聲尖叫和鼓掌，並把梅蘭妮亞的聲音蓋過。不過梅蘭妮亞也不介意，並且以理解的表情漾起大大的微笑，似乎對女學生的熱情及活力感到開心。

梅蘭妮亞和川普一抵達南韓下機就在停機坪前大秀恩愛。(圖/美聯社)

事後不少網友也將相關的新聞畫面PO上推特，引發粉絲的熱烈討論，不少人對梅蘭妮亞與女學生這段有趣的互動過程大加讚賞，尤其是過程中她臉上一直掛著微笑，就像媽媽一樣和藹。

(中時電子報)

文章來源：Choi Min-ho of K-Pop Group SHINee Steals Spotlight in Viral Video of First Lady Melania Trump & South Korean Teens

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