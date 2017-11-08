彰縣衛生局抽驗保健食品 鈣含量和維生素D4不合格率4成

彰化縣衛生局檢驗保健食品，維生素D3的檢出量僅為標示值的20％、35％及68％，不合格率為4成。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣衛生局檢驗保健食品，不合格名單。（吳敏菁翻攝）

吃的保健食品真的能保健嗎？彰化縣衛生局對超市及藥局販賣之薑黃粉、含鈣與維生素D成分之膳食補充品進行抽驗，共計15件。結果，10件鈣膳食補充品中，有1件進口之含鈣膠囊食品鈣的檢出量僅為營養標示值的73%，有3件鈣錠產品，包含1件進口，2件為國產產品，鈣含量雖與標示相符，但維生素D3的檢出量僅為標示值的20%、35%及68%，不合格率為4成。另薑黃粉產品檢驗結果均合格。

彰化縣衛生局表示，市售含鈣、維生素D成分的保健食品，是民眾經常選擇用來幫助骨骼及牙齒生長發育維持健康的產品，維生素D3因可增進鈣質吸收，常被添加於鈣的補充品中，本次抽驗檢出鈣及維生素D3含量低於外包裝標示值之產品，均已移請負責廠商所轄衛生局進行源頭調查，如調查結果涉及標示不實，可依違反食品安全衛生管理法第28條規定，處以4萬元以上至400萬元以下罰鍰。

彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，要維持骨骼生長發育、健康，除了均衡飲食，多攝取天然富含鈣質的食物，如牛奶、乳酪等乳製品、帶骨的小魚干、豆製品、海藻類、深綠色蔬菜及黑芝麻等堅果類)，及含維生素D食物，如魚類、瘦肉、蛋黃、動物肝臟等外，規律的運動，適度日曬可促進體內合成維生素D3，增進鈣質的吸收，並避免飲用酒精、濃茶、咖啡等增加鈣質流失的飲料。

若發育期青少年、老年人及孕婦等因生理需求，需補充鈣及維生素D3類保健食品，應注意購買完整標示之產品，並在有效日期內食用完畢，以確保食品衛生安全。

(中時)

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