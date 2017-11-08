台南市公費流感疫苗 剩不到20％庫存

友善列印
中時

公費流感疫苗打完將不補！今年公費流感疫苗自10月1日開打後，目前僅存不到20%庫存量(84806支)可供市民接種，且今年目前無擴大接種計畫，提醒符合公費流感接種對象者，欲打從速。

台南市政府衛生局今年為了讓市民接種疫苗能更加便利，提供包括合約醫療院所開設接種站或特別門診，且在醫師看診時會主動提供接種流感疫苗訊息給就醫民眾，即可趁門診看病時順便接種疫苗。

另，也推出企業公司團體揪團30、40人一起打疫苗活動，讓專業醫療團隊醫師、護理師貼心進駐就地為民眾提供接種服務，讓接種民眾輕鬆將保護力一併帶回家，省時又保健康。

衛生局長陳怡呼籲，「50-64歲民眾」、「3歲以上至國小入學前幼童」、「國中、高中職及五專1-3年之學生族群」以及本年新增的「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」等對象別，目前接種比率偏低，敬請把握數量有限的疫苗，攜帶健保卡(幼童加健康手冊、孕婦加產檢手冊等)、身分證件等盡速前往接種。

接種流感疫苗除了預防流感病毒的侵襲，還可降低長者50%~60%的感染流感併發重症、及死亡的機率，並減少80%之死亡率及減少醫療費用支出。

陳怡提醒，去年執行公費流感疫苗接種期間，大約到了11月中旬後，就陸續傳出醫療院所流感疫苗用罄的消息，疫苗一旦打完就真的不會補了，且流感疫苗接種2週後才產生抗體，流感季來臨前應盡早接種，以獲得足夠免疫力。

國內流感疫苗合約醫療院所依各縣市規定收取不定額費用，台南市為服務市民，37區所有衛生所及部分診所無額外收取掛號費，歡迎民眾多加利用。

(中時)

《人體實驗室》換季心臟不適 測…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。