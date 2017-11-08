台南市公費流感疫苗 剩不到20％庫存

2017年11月08日 11:54 中時 曹婷婷

公費流感疫苗打完將不補！今年公費流感疫苗自10月1日開打後，目前僅存不到20%庫存量(84806支)可供市民接種，且今年目前無擴大接種計畫，提醒符合公費流感接種對象者，欲打從速。

台南市政府衛生局今年為了讓市民接種疫苗能更加便利，提供包括合約醫療院所開設接種站或特別門診，且在醫師看診時會主動提供接種流感疫苗訊息給就醫民眾，即可趁門診看病時順便接種疫苗。

另，也推出企業公司團體揪團30、40人一起打疫苗活動，讓專業醫療團隊醫師、護理師貼心進駐就地為民眾提供接種服務，讓接種民眾輕鬆將保護力一併帶回家，省時又保健康。

衛生局長陳怡呼籲，「50-64歲民眾」、「3歲以上至國小入學前幼童」、「國中、高中職及五專1-3年之學生族群」以及本年新增的「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」等對象別，目前接種比率偏低，敬請把握數量有限的疫苗，攜帶健保卡(幼童加健康手冊、孕婦加產檢手冊等)、身分證件等盡速前往接種。

接種流感疫苗除了預防流感病毒的侵襲，還可降低長者50%~60%的感染流感併發重症、及死亡的機率，並減少80%之死亡率及減少醫療費用支出。

陳怡提醒，去年執行公費流感疫苗接種期間，大約到了11月中旬後，就陸續傳出醫療院所流感疫苗用罄的消息，疫苗一旦打完就真的不會補了，且流感疫苗接種2週後才產生抗體，流感季來臨前應盡早接種，以獲得足夠免疫力。

國內流感疫苗合約醫療院所依各縣市規定收取不定額費用，台南市為服務市民，37區所有衛生所及部分診所無額外收取掛號費，歡迎民眾多加利用。

(中時)