五缺缺電 政府投9000億3策略達非核家園

2017年11月08日 14:07 中時 張理國

行政院今天舉行五缺缺電記者會，強調將透過「非核家園」、「穩定供電」、「空污改善」三大主軸，以三大策略加以落實，包括「多元創能增加供給」、「積極節能全民參與」、「靈活調度智慧儲能」，政院總計將投入9000多億元，預估成效為，自108年到114年，備用容量率高於規劃值15%，備轉容量率達10%以上，不過，行政院長賴清德說，明年供電能仍吃緊，備用容量率為11.8，備轉容量率只有6.8%。

賴清德表示，在「多元創能增加供給」部分，會強化機組平時運轉維護，並如期如質完成新發電機組的興建計畫，從今年到114年，天然氣發電會增加889.6萬瓩，燃煤增加100萬瓩0發電量，這些是最重要的供電來源。

另外，政院也強調，會全力以赴擴大再生能源，以達成114年占比20%目標。其中太陽光電在屋頂型部分，到2025年目標為300萬瓩，經濟部次長龔明鑫補充說，由於進度超前，可望提前於2020年達到目標，地面型太陽，預估到2025年可達1700萬瓩，地面型共需土地25500公頃，政府已盤點出25124公頃。

在離岸風電部分，目標在2025年供電300萬瓩，地熱發電20萬瓩，此外，政院政將修訂「再生能源發展條例」，要求能源大用戶需設置一定比例再生能源。

(中時)