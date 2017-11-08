阻性愛影照散播 臉書竟向用戶要裸照

臉書開始在澳洲試行一個可以防止情色報復的工具。(圖\Shutterstock)

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中時電子報

臉書為阻止用戶在未經其前或現任男/女友許可下，在臉書上散播親密性愛或裸露的影片或照片，現在想出一種新的、出人意料的解決辦法─ 向用戶要裸照。

曾經和情人拍下性愛影片或是親密照的人，可能會擔心在交往中或分手後遭到情色報復(revenge porn)─ 也就是這些影照外流到網路上。現在臉書可以將這些影照轉化獨特的數位指紋，用來偵測辨識臉書上是否相同的影照，防止被有心人士想把這些影照上傳到臉書上。

根據紐約智庫Data & Society Research Institute在2016的統計，美國30歲以下的女性網路用戶中有10%是情色報復的受害者。

專長是處理性愛隱私的紐約律師Carrie Goldberg歡迎這個臉書策略，表示這不僅可以幫助已經情色報復的受害者，也可幫助擔心自己會變成受害者的人。尤其實臉書有十幾億用戶，也是許多情色報復者最想利用、認為可以達到最大傷害的平台。

這個計畫將在澳洲首先試行，使用者須先到網路安全委員會網站上填表，表達自己的擔憂，然後會被要求用臉書的訊息APP─ Messenger傳他們擔心被外流的影照。臉書獲得委員會通知後就會分析影像，轉化出影照的數位指紋，阻止這些影照被上傳或分享。臉書只會暫時保留這些使用者的影照，最後會刪除。

(中時電子報)

文章來源：Facebook asks users for nude photos in project to combat revenge porn

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