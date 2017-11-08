包道格：川普政府「印太戰略」恐胎死腹中

2017年11月08日 12:23 中時 江靜玲 駐美特派員／

韋德寧分析，川普訪亞洲意義重大但對中美關係影響不會太太，唯一的變數是北韓，處理不好可能會使美中關係惡化(江靜玲攝）

葛來儀認為，即使中美關係在這次川普訪問北京後有所改善，可能也只是短暫的（江靜玲攝)

美國總統川普今日抵達北京展開國是訪問。華府智庫卡內基和平基金會副會長包道格認為，習近平堅定自信，川普政府的「印太」新戰略可能會「胎死腹中」；小布希政府白宮亞太資深主任韋德寧分析，川普訪亞洲意義重大但對中美關係影響不會太太，唯一的變數是北韓，處理不好可能會使美中關係惡化。

包道格告訴本報，習近平非常堅定和自信，可以應付川普丟給他的任何議題，無論是貿易或安全；他同時相信川普在對中國大陸真正敏感的問題上，如人權、被拘留的律師等，不會有所置喙。

包道格說，除了川普本人外，在每個人眼中，川普看來是很脆弱的。川普政府準備發展「印度洋─太平洋地區」新戰略，但在缺乏支持資源和深入政策參與前提下，這個戰略看來可能會「胎死腹中」。另一方面，面對美國在區域內推動遏制策略，中國也將致力阻止美國的圍堵。

對於美中兩大國在民族主義下可能會出現撞擊的說法，包道格認為，撞擊說可能太嚴重了。但川普人馬以擅長甜言蜜語後而轉酸自豪，所以這次出訪結束，他估計，美中貿易會變「酸」。他指出，習川佛洲海湖莊園峰會後，美國通過國防授權法案、對台軍售、雙邊制裁，以及美艦駛入南海美濟礁挑戰中國在南海宣誓的主權，都是前車之鑑。

小布希政府白宮亞太資深主任韋德寧接受本報訪問時則表示，川普首次亞洲之行意義重大，除意味川普政府正在重設美國撤出這個地區的概念，川普是訪問東亞時間最長的美國總統之一，美國領導人排定這樣的行程，傳遞著美國承諾維持在太平洋勢力的訊息。

韋德寧認為，川普政府的「印度洋─太平洋地區」戰略對區域內志同道合的民主國家具有重要意義；這不是一個遏制中國的戰略，而是一個對中國在該區域內願景的競爭戰略。

韋德寧分析，川普這次訪問對美中關係影響不會太大。儘管訪陸期間川普將簽署一些貿易協議，但中國大陸還沒有準備好在關鍵領域對美國公司開放市場，迄今為止美中全面經濟對話的結果並不樂觀。

北京正表明將在北韓問題上採取某種新舉措，韋德寧認為，重要的是，習近平必須對遏制北韓的核武計劃做出更多。否則，隨著北韓對美國和東亞盟國的威脅越來越大，這個問題可能會使中美關係惡化。

對於中國與美國建立新型大國關係的想法，韋德寧認為，意味著中美兩國共同引領地區未來，是重新包裝北京和華盛頓有些人倡議兩個大國G-2的想法。川普政府完全理解此一構想的含義，這將降低美國在印太地區的重要性，他看不出川普會同意陸方的「新型大國關係」藍圖。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀同意，北韓是川普在訪問中國大陸議程上的首要之事；經貿上，雙方將會簽署很多商業交易，但中方不會為更大投資和貿易而開放市場。

葛來儀指出，目前有許多傳聞稱川普結束訪問後將對中國大陸開征關稅，並採取其他貿易救濟措施。她認為，即使中美關係在這次川普訪問北京後有所改善，也可能是短暫的，「川普最終會對中方的政策感到失望。」

(中時)