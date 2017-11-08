捷運工人集體罹潛水夫病 今正式提告北市府

2017年11月08日 12:08 中時 張孝義

台北捷運潛水夫症工人戰友團新聞聯絡人顧玉玲強調，北市府及新亞建設都不可能沒有法律責任。（張孝義攝）

台北市捷運工程新店線20年前的壓氣工程造成集體罹患潛水夫症，其中9名住在花蓮玉里的捷運工人，因路途遙遠沒有達成和解、拿到賠償，這些捷運工人8日上午正式向台北市政府及新亞建設提出職災賠償告訴，請求每人81萬元的職災賠償。

台北捷運潛水夫症工人戰友團新聞聯絡人顧玉玲表示，捷運新店線當初是由新亞建設、日商青木營造施作，因壓氣工程造成集體罹患潛水夫症，很多參與建設的捷運工人都造成耳膜破裂、骨頭發黑、置換人工關節等症狀。

當時的職災意外，勞資雙方達成和解，資方賠償每位工人70萬元，但是家住花蓮玉里的陳順明等8名工人卻因路途遙遠，沒有在和解的範圍內。

顧玉玲指出，當初達成和解的張孝忠，多年來飽受相關併發症之苦，已被醫院開立「潛水夫病，肌肉耗損及廢用性萎縮，喪失工作能力」。病情加遽再向提運局進行勞資爭議調解，且經勞工局調解委員會認定捷運局應負連帶職災補償責任，捷運局卻表示原包商已完工結案，難以追討。

顧玉玲強調，捷運是重大公共工程，原事業單位台北市政府，將工程招標發包就可以不負職災責任了嗎？當初承包的新亞工程在捷運工程後，業務蒸蒸日上，又承包多項公共工程，難道毫無法律責任？

捷運工程職災受害工人，向台北地院請求台北市政府及新亞建設職災賠償81萬元。顧玉玲說，求償標的是依20年前的70萬元加計物價指數。

(中時)