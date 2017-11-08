捷運工人集體罹潛水夫病 今正式提告北市府

新店捷運工程潛水夫病受害工人向台北地院提告，請求北市府職災賠償。（張孝義攝）

友善列印
中時
台北捷運潛水夫症工人戰友團新聞聯絡人顧玉玲強調，北市府及新亞建設都不可能沒有法律責任。（張孝義攝）

台北市捷運工程新店線20年前的壓氣工程造成集體罹患潛水夫症，其中9名住在花蓮玉里的捷運工人，因路途遙遠沒有達成和解、拿到賠償，這些捷運工人8日上午正式向台北市政府及新亞建設提出職災賠償告訴，請求每人81萬元的職災賠償。

台北捷運潛水夫症工人戰友團新聞聯絡人顧玉玲表示，捷運新店線當初是由新亞建設、日商青木營造施作，因壓氣工程造成集體罹患潛水夫症，很多參與建設的捷運工人都造成耳膜破裂、骨頭發黑、置換人工關節等症狀。

當時的職災意外，勞資雙方達成和解，資方賠償每位工人70萬元，但是家住花蓮玉里的陳順明等8名工人卻因路途遙遠，沒有在和解的範圍內。

顧玉玲指出，當初達成和解的張孝忠，多年來飽受相關併發症之苦，已被醫院開立「潛水夫病，肌肉耗損及廢用性萎縮，喪失工作能力」。病情加遽再向提運局進行勞資爭議調解，且經勞工局調解委員會認定捷運局應負連帶職災補償責任，捷運局卻表示原包商已完工結案，難以追討。

顧玉玲強調，捷運是重大公共工程，原事業單位台北市政府，將工程招標發包就可以不負職災責任了嗎？當初承包的新亞工程在捷運工程後，業務蒸蒸日上，又承包多項公共工程，難道毫無法律責任？

捷運工程職災受害工人，向台北地院請求台北市政府及新亞建設職災賠償81萬元。顧玉玲說，求償標的是依20年前的70萬元加計物價指數。

(中時)

怕警盤查假裝問路 車內搜出安毒 飛官何子雨失聯 成大師生焦急盼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。