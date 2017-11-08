10萬白鐵大門賣8千 鴛鴦大盜為買毒行竊

2017年11月08日 12:13 中時 林雅惠

有多次毒品竊盜前科的姚姓、方姓鴛鴦盜，居無定所，為了買毒品吸食，2人經常趁凌晨3、4時犯案偷竊，並將贓物變賣，警方今年8月起因接獲老舊小貨車及工廠遭竊盜案，擴大追查比對，在大寮區查獲2嫌，2嫌坦承偷竊4輛貨車及1個價值10萬元的白鐵大門，因2嫌坦承吸毒，警方偵訊後，將2嫌依竊盜及毒品罪嫌移送偵辦。

警方表示，今年8月起轄區陸續有老舊小貨車及深夜無人看守工廠遭竊盜案件，警方擴大追查鄰近鳳山、大寮地區也有相類手法案件發生，研判歹徒於日間四處尋找容易下手做案目標，先於偏僻處所竊取老舊貨車，再以該貨車為作案工具於事先勘查的工廠行竊，為免警方追緝及節省燃油花費，作案後贓車即隨處丟棄，研判是毒品人口再犯。

警方擴大資料比對，發現姚、方2嫌四處為家居無定所，且經常利用凌晨作案，員警總共查獲2人偷竊4輛小貨車，並在鳥松區水管路偷竊一白鐵電動鐵門。

員警發現，2嫌將價值10萬元的鐵門於大寮區回收場賤賣8千元，並將所得買毒吸食；警方5日下午在大寮區中正路前，發現2嫌正要外出，當場將2人逮捕，2嫌坦承犯案，偵訊後依竊盜及毒品罪嫌將2人移送法辦，檢方並聲押獲准。

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(中時)