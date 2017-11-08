憾！最短命第一家貓　紐國總理多指症愛貓葬身車禍

阿爾登在臉書上發文謝謝Paddles陪伴。(圖取自阿爾登臉書)

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中時電子報

上月底才剛剛走馬上任的紐西蘭美女總理阿爾登(Jacinda Ardern)也是著名的喵星人，本身是貓奴的她和男友共同領養了愛貓Paddles，這隻小橘貓模樣相當可愛，在自己的推特(Twitter)上擁有眾多粉絲，Paddles生前總會大方秀出牠與眾不同的多指症，讓大家覺得逗趣可愛。然而阿爾登的發言人昨日向當地媒體證實紐西蘭第一家庭的愛貓Paddles葬身車禍，不幸過世。

《全球星期人物》直言敢做又年輕　紐西蘭美女總理阿爾登

紐西蘭第一貓Paddles生前的可愛模樣。(圖取自推特@FirstCatofNZ)
紐西蘭第一貓Paddles。(圖取自推特@FirstCatofNZ)

根據BBC報導，才剛剛成為紐西蘭第一家貓的Paddles除了在推特上擁有帳號外，還在短時間內吸引了大批粉絲關注，因為牠其實一路伴隨紐西蘭總理阿爾登，經常在競選的過程和媒體碰面，因此外界對牠並不陌生，尤其是牠擁有罕見的多指症，但卻不因此自卑，反而在推特上大方秀出自己的大手指，讓網友紛紛留言按讚，表示激賞。

Paddles在10月21日才剛開新的推特帳號，立刻擁有超過11萬粉絲量。牠在自我介紹上直言說，我是紐西蘭第一家貓，我有拇指，所以可以發文！相當可愛、討喜。貓奴阿爾登也替牠解釋說，因為牠有拇指，比其他的貓多個指頭，會開推特一點也不奇怪。

紐西蘭總理阿爾登抱著愛貓Paddles。(圖取自推特@FirstCatofNZ)

紐西蘭總理阿爾登抱著愛貓Paddles和媒體見面。(圖取自推特@FirstCatofNZ)　

除了紐西蘭鄉民力挺第一家貓以外，就連駐守英國唐寧街10號的第一貓賴瑞(Larry)也曾推文向他問好，展現可愛的第一家庭外交。如今，Paddles車禍身亡的消息傳出，許多粉絲都紛紛在推特上留言惋惜，說全世界都為牠默哀，願牠安息。

阿爾登立刻在臉書上發文謝謝Paddles陪伴她這段時間，並且說曾經失去寵物的人就會知道她有多悲傷。她也以Paddles名義請大家支持保護動物協會，因為他們比她更早一步發現Paddles，因此非常感激。

(中時電子報)

文章來源：Paddles, New Zealand PM's 'first cat', dies in car crash

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