為保護家人捅死兒子債主 莽父被判11年

2017年11月08日 13:46 中時 李文正

46歲男子王仁宏的兒子在外積欠9萬債務，屢遭討債集團登門催討，王男表明願意分期償還，林姓男子今年5月7日晚間10點多再次登門追討尾款5000元，王男央求能寬限到下週遭拒絕，隨即以預藏的水果刀猛刺討債林男2刀，還在後方追趕，導致林失血過多死亡，士林地院審結，依殺人罪判決有期徒刑11年，王到庭聆判時面無表情，庭後還押看守所。

今年2月間，討債集團拿著一張支票照片，聲稱是王的兒子簽發，由於上方寫的的身分證字號、地址確實是他兒子的，王願意以分期付款的方式償還9萬債務。直到案發當天，上門討債的林男要求償還尾款5000元，但王年初失業，手頭拮据希望能寬限幾天。

林男當面打電話「烙人」，還說知道王的女兒就讀的學校，找人綁走他女兒，王返回住處打電話找朋友借錢，但因當天是假日無法領錢遭朋友拒絕，王在客廳隨手拿一把水果刀，插在褲子後方下樓，再次希望林男能等到下週，但林仍恐嚇要對家人不利，王一氣之下拿出水果刀接朝林胸部、心臟各刺一刀，還忍著痛風發作在後方追趕，導致林失血過多死亡。

判決指出，林男殺意甚堅，死者父母年老喪子有「白髮人送黑髮人」的錐心之痛，而王因護子心切、一時情急之下，才憤而行凶，追趕過程中，見到林倒地，還主動將林的身體拖到路邊，避免遭路過車輛輾壓等候員警到場，符合自首的條件，依法得減刑，判決有期徒刑11年，全案仍可上訴。

(中時)