強化空中戰力 以色列將再接收2架F-35I戰機

2017年11月08日 12:28 中時電子報 李靖棠

據Flight Global網報導，於去年底為提昇空中戰力，以色列一口氣向美國添購50架F-35戰機（F-35 Lightning II）的軍購案，至今已接收7架新型戰機，據官方消息指出，本週末以前將再迎接2架新型的F-35I戰機進入南方的內瓦提姆空軍基地（Nevatim air base）。與既有的ABC三型號不同的是，F-35I屬於以色列空軍專用，內裝加裝了許多由該國自行研發的電子系統與武器設備，目前仍持續測試中，期望後年能著手升級、並在2027年之前完成50架戰機的佈署。

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、垂直起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

以色列向美國50架F-35戰機，成為中東地區擁有最多新型戰機的國家。（圖/以色列空軍）

未來以色列仍將維持這個速度，每年接收5至6架新型F-35戰機，成為中東地區現階段擁有最多F-35戰機的國家，讓以色列的空戰能力大幅領先鄰居。但相對地，為了鞏固國防武力，以色列也付出極高代價，曾一度引發在野黨不滿，甚至威脅要逐條嚴格審視軍購的每一條項目，好確認他們並沒有浪費公帑，當了冤大頭。

(中時電子報)