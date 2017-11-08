一例一休再修法 蔣萬安抨擊：讓勞權倒退30年

對於行政院拍板一例一休再修法方向，國民黨立委陳宜民（左起）、立法院黨團書記長林為洲、立委蔣萬安痛批政院版本完全是「修惡」，讓勞權倒退30年，也要求執政黨應先為之前強行、限時通過一例一休道歉。（姚志平攝）

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行政院近日拍板一例一休修法五大方向，國民黨團副書記長蔣萬安今痛批，政院版本嚴重侵害勞工勞動權益，與蔡總統提出的落實周休二日、縮短年總工時等政策背道而馳，「讓勞權倒退30年」；書記長林為洲抨擊，修法嚴重傾向資方，國民黨團將提出自己的版本，捍衛勞權。

蔣萬安指出，7休1是勞基法最核心政策，政院卻向資方靠攏，大開後門，放寬7休1將造成勞工最多可連上12天班，經年累月的身心俱疲，非短時間能恢復；勞動部至今未好好盤點哪些行業屬特屬、例外，未見相關數據僅稱「各界有此聲音」，逕自全面開放。

他也抨擊，政院聲稱輪班制勞工的間隔時間，經工會同意或勞資會議協商後，可另約定給予適當休息時間，然而台灣工會普及率僅6%，未召開勞資會議現也無罰則，說要嚴格把關其實形同虛設。

蔣萬安並點名，行政院發言人徐國勇說，勞工想積假、工時需要彈性，相當荒謬且顛倒是非，誰想連續工作12天，賣命只為積假？以特休假處理即可，勞基法應給予勞工最低限度，政府更要解決低薪問題。

林為洲也直言，政院拍板的修法五大方對勞工無一助益，修法應明訂哪些行業能放寬7休1，而非交給行政機關，隨時能以行政命令來剝奪民眾權益，這樣不符立法體例，閹割立法權。

林為洲更諷刺，若政院要這樣修法，勞基法乾脆只要有一條，讓工時、加班時數、連續工作天數等，全交由行政機關與企業協商處理。

「請執政黨謹記不要重蹈覆轍！」林為洲說，一例一休倉促上路，不到一年又再修法，國民黨將提出自己的版本，捍衛勞工權益，也要求民進黨必須為當初強行通過一例一休道歉。

(中時)

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