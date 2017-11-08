辦好學校午餐 「推動學校午餐專案辦公室」揭牌成立

教育部委請中興大學設立的「推動學校午餐專案辦公室」今天揭牌。（教育部提供）

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為強化學校營養午餐安全管理，教育部國教署委請國立中興大學設立「推動學校午餐專案辦公室」，在今天上午正式揭牌，象徵我國在落實學校午餐的整體推動工作上，將開啟另一個新的紀元。

今天的揭牌儀式由教育部國教署署長邱乾國與國立中興大學校長薛富盛共同主持，邱乾國致詞時指出，學校午餐的管理工作複雜且多樣化，由於學校地理環境、經營方式、供餐型態、市場規模、經濟條件及學生人數等因素的不同，於縣市、城鄉及偏遠地區間存在相當大的差異。

邱乾國說，隨著國人食品安全意識抬頭，食品安全管理成為重要議題，為提升整體學校午餐品質及學校午餐健康教育內涵，體現「由農場到餐桌」的精神與思維，建立正確之飲食習慣，同時為充分發揮學校午餐的教育功能，未來將強化學校午餐與社會責任及生態永續的結合。

國教署設置「推動學校午餐專案辦公室」，除持續關注並改進目前學校午餐的推動內容，同時將導入現代化智能工具，使學校午餐的內容能符合未來社會期待與環境需求，將有助推展學校午餐管理的制度化及高品質化。

此外，國教署設置「推動學校午餐專案辦公室」106年度將針對下列工作列為優先，重點包括針對全國國中、小學午餐制度改進與行政支援的研析，推行健康飲食與提升午餐品質教育活動，建立數據化與供應鏈平台管理及推行安全午餐建立食材勾稽，強化學校午餐管理及發展健康飲食教育等方案。

同時，中興大學將協同台中高農、霧峰農工、虎尾農工、富邦文教基金會及中華民國農業教育學會等單位，共同協助辦理與提升學校午餐、健康飲食教育及食農教育相關的活動，藉由活動深化學校午餐的教育內涵。

(中時)

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