醫師心痛！受虐兒成長10倍 施暴者5成沒事

2017年11月08日 13:56 中時 陳志祥

這個造價數十萬元的道具是感受搖晃嬰兒症候群的最佳方法。（陳志祥攝）

內政部統計國內近10年來兒童虐待通報人次成長10倍，來到去年的5萬4597人，國內兒虐案例愈來愈多，熱血的長庚小兒加護病房主治醫生李恩沛最能體會，在搶救受虐兒之餘，也把台灣受虐兒嚴重情況寫成論文，刊登在世界知名的「醫學」期刊。

長庚醫院在2009年成立「懷幼小組」、2012年「兒保小組」開始運作，隨後更成立「兒少保護醫療服務示範小組」積極介入國內受虐兒的救治與輔導，長庚每年通報的案例約有400例。

而第一線的醫師面對國內受虐兒的處境，點滴在心頭，李恩沛常常在救治受虐兒時，感到心痛與義憤填膺，他說，很多受虐兒長得很可愛，可是難以抵擋故意的施虐，造成他們預後情況嚴重，只能進入資源班或戴上呼吸器維生。

讓李恩沛更難接受的是，施虐者有5成以上沒有被判罪！他表示，因為不少受虐兒沒有明顯外傷，很難被判定施暴，而且有些到院死亡，以嗆奶等原因被判猝死，草草結案，這些受虐案件也就石沈大海。

長庚有2篇受虐兒論文入選刊登在國際權威「醫學」期刊，李恩沛是其中之一，這2篇論文歸納出長庚收治的受虐兒以0至6歲為最大宗、占有82％；這些受虐兒的受傷部分以腦部、頭部最多、約有6成；所以創傷急診與兒童內科急診成了通報案件的前2名。

因此長庚將斥資730多萬元於明年朝向「兒少保護治療與教育防治中心」發展，除了原有兒保小組編制與工作外，更投入長庚醫療體系的資源，擴大推進兒少保護工作，李恩沛表示，最重要是法官、檢警的兒虐醫學教育，讓他們更了解實情，未來才有遏阻作用。

(中時)