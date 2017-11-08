燒國旗被罰違憲？北檢「打臉」高院合議庭 起訴2獨派人士

2017年11月08日 12:55 中時 陳志賢

高院合議庭日前才認為焚燒國旗屬於言論自由，處罰有違憲之虞聲請釋憲，但台北地檢署今日隨即「打臉」合議庭，依法起訴2名獨派人士！

34歲的獨派人士陳儀庭，前年10月在228公園焚燒中華民國國旗，被判處拘役20天，去年6月陳男入監服刑當天，台灣國成員至台北地檢署門口聲援時，女子陳妙婷及男子廖安祈不聽警方勸阻下，仍將國旗點燃，被依現行犯逮捕；台北地檢署8日依侮辱國旗罪將陳、廖2人起訴。

被起訴的陳妙婷，另因2015年10月10日與陳儀庭等人在新北市永和區中正橋上持美工刀、剪刀毀損10多面國旗，並折斷數根旗桿，被檢方起訴，高院合議庭日前才因侮辱國旗罪涉及言論自由，有牴觸憲法的疑義，裁定停止訴訟程序，並向司法院大法官聲請解釋。

檢方調查，台灣國創辦人王獻極等人為了聲援陳儀庭，於去年6月6日上午11時許，號召成員至北檢大門，痛批中華民國國旗不是台灣國旗，只是「擦屎布」，並企圖用燒金紙的鐵爐點火焚燒國旗，被警方制止，混亂中，陳妙婷涉嫌澆油在國旗上，廖安祈則點火引燃國旗，被警方當場逮捕。

檢方勘驗現場蒐證影片，認定2人焚毀國旗，將2人起訴。至於另名男子Namoh Nofu Pacidal，檢察官調查後，發現他並未在國旗上澆油，也未點火焚燒國旗，只是單純到場聲援，將他不起訴。

(中時)