瘋祕境、當吃貨！基隆走走10路線 手繪徒步地圖帶路玩

2017年11月08日 12:37 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

到基隆玩，當然不能只吃吃廟口小吃就走！最新版「走走 基隆」地圖特別將基隆最好上手的吃喝玩樂一次蒐錄，創意規劃10條主題式經典路線。(圖/基隆市政府交旅處)

到基隆玩，還只知道吃吃廟口小吃就走？最新版「走走 基隆」地圖特別將基隆最好上手的吃喝玩樂一次蒐錄，創意規劃10條主題式經典路線，包括「廟口米其林狂饗」、「暖暖舌坐火車七淘」、「祕境面紗」、「新舊一條街」、「吹吹網美風」、「吃貨馬拉松」等，囊括最完整也最獨特的基隆味玩法，遊客只需按圖索驥，就能隨時來一趟說走就走的「走走小旅行」，深度感受基隆獨有的委託行歷史韻味、台灣最早的咖啡文化，以及海洋城市獨樹一格的酒吧風情。

「走走 基隆」同步推出中、英、日、韓4大語版本，並設置電子地圖QR Code，最經典的吃喝玩樂、所有隱藏版的走走路線全都一手掌握。(圖/基隆市政府交旅處)

即將推出的「走走 基隆」玩樂地圖可在基隆市旅遊服務中心、北台灣各地旅遊服務中心、松山機場及台北車站、高鐵桃園站旅遊服務中心等提供遊客免費索取，另可上基隆旅遊網網站下載電子檔使用。(圖/基隆市政府交旅處)

旅行的方式有很多種，近年又以「徒步旅行」最讓玩家們津津樂道。名列亞洲10大郵輪港口的「基隆」面海背山，獨特時空背景慢慢磨合出獨樹一格的城市樣貌，尤其單行道的網絡相當適合徒步旅行。基隆市政府繼去年推出備受好評的「香味旅行」、「基隆的N種吃法」等手繪美食地圖後，近期再度推出「簡單 輕旅行！走走 基隆」摺頁，邀請玩家放緩步伐慢遊浪漫雨都，帶領全球旅人「走進」同時也「走近」這座城市，作為旅行台灣北玄關的開始。

基隆市政府交通旅遊處表示「走走 基隆」玩樂地圖以海洋城市為主題，整體風格仿印象派繪畫手法呈現細雨綿綿的雨都印象，並用行政區域的重要景點作為圖示設計之外，更跳脫一般旅遊地圖格局，側邊以「畫框」表現基隆中元節、海洋老鷹嘉年華、漁樂季、童話藝術節等在地4大節慶，並特別將「在地趣聞」以漫畫分鏡手法，讓國內外玩家都能輕鬆走進基隆人的生活。

為使國內外遊客愜意而深度地走進基隆、感受雨都魅力，「走走 基隆」同步推出中、英、日、韓4大語版本，並設置電子地圖QR Code，最經典的吃喝玩樂、所有隱藏版的走走路線全都一手掌握，即將推出的「走走 基隆」玩樂地圖將鋪陳在基隆市旅遊服務中心、北台灣各地旅遊服務中心、松山機場及台北車站、高鐵桃園站旅遊服務中心等提供遊客免費索取，此外，針對慣用3C電子產品的遊客也可上基隆旅遊網網站下載電子檔使用。

(中時電子報)