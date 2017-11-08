對未來茫然 8成兒少不曾參與公共議題

2017年11月08日 13:08 中時 洪安怡

11月20日就是國際兒童人權日，更適逢《台灣兒童權利公約》國家報告將進行首次審查，家扶基金會公布兒少相關調查，對於未來感受，有7成5表示不認同或不知道，更有高達8成以上的兒少，不曾實際參與公共議題，顯見台灣兒少對於未來感到茫然。

家扶基金會進行「2017台灣兒少公民參與情況調查」，以發放公文至全國1/4國高中的形式，邀請學生線上填答，共回收1728份問券，調查顯示，約有3成6的兒少認為國家往錯誤的方向發展、4成兒少認為最好的日子已經過去，也有將近3成7的兒少認為未來10年生活會更糟。

此外，在公民議題參與狀況部分，台灣兒少關注的議題前3名，分別為婚姻平權、課綱審查、一例一休，但實際狀況僅有不到2成兒少曾經參與公眾議題，而曾經參與公眾議題的兒少，對未來的樂觀程度也高於未參與者。

曾以徒步環島方式，表達反課綱訴求的東華大學生許冠澤說，兒少其實就像是一張白紙，接觸到什麼顏色就染上什麼顏色，如果一直接受比較負面的訊息，自然就會有比較負面的思維，導致對未來茫然或不認同。

就讀南崁高中3年級的草根青年發聲網創立者陳毅指出，自己長期在不少媒體發表對教育的看法，但始終未獲得重視；今年參與總統與高中生面對面論壇的高3生葉家和認為，參與過這些活動後，理解學生也能為議題發聲。

家扶基金會執行長何素秋表示，這一輩的家長走過戒嚴時代，多半會勸誡下一代「乖乖聽話、好好念書」，但這樣的孩子出社會後，沒有自己的核心價值觀或看法，難以自律，或為自己負責，應該鼓勵孩子多多參與公眾議題，演講、志工活動等，用開放的態度，營造這種全民參與的社會氛圍。

家扶基金會認為，台灣兒少並非對社會毫無關注，只是缺乏發聲管道和鼓勵機制，才漸漸對社會失去信心，台灣社會應落實《台灣兒童權利公約》的參與權，也呼籲全民支持「兒少參與新四務」務視、務聽、務言、務動，鼓勵兒少參與公民議題。

(中時)