鐵血與柔情兼具 刑大特勤救路邊婦又破毒品案

2017年11月08日 13:55 中時 謝明俊

警方幫忙婦人後巡經長安西路，盤查查獲陳姓男涉毒案。〔謝明俊翻攝〕

台北市刑大特勤中隊向來是鐵血攻堅部隊的象徵，卻在日前一次巡邏班中展現出鐵漢柔情，以及雷霆神探的雙重面貌。特勤中隊長李献瑞及隊員吳彥良，６日下午執勤巡邏主動關懷照料一名路倒婦人，隨後又在長安西路盤查陳姓男子，現場立破獲毒品案，充分展現人民褓姆行事明快與細心。

李献瑞中隊長和隊員吳彥良２人，是在６日下午執服１３時至１５時巡邏勤務，先是巡經台北市立醫院中興院區前公車站牌，看見一名婦人趴坐地上，神情痛苦，李献瑞指示吳員靠邊停車下車關心婦人，詢問後得知，婦人才從醫院看病出來無處可去，又沒錢吃飯，體力不支才趴坐地上，李献瑞隨即掏出１００元給婦人買東西吃，並詢問婦人有無需女進一步幫忙，婦人表示只要稍事休息一會即可，警方在旁照料，確定婦人無礙後後才離開現場。

２警接續巡邏至長安西路２段，見一部自小客車停在路口轉角，明顯違規停車，警方下車盤查，車上駕駛陳姓男子見到警察神色慌張，引起警方疑心，進一步盤問下，在置物箱內有一根摻有Ｋ他命的香菸，隨將陳嫌帶回隊部調查。

陳嫌否認持有及吸食毒品，辯稱車子是向楊姓友人借來的，不知車上有毒品香菸，陳嫌還表示自己工作還未穩定就先進警局，大嘆倒楣，警方通知楊姓車主前來，坦承車內毒菸是他所有，願意接受採尿檢驗，警方詢後將全案移送檢方偵辦。事後，特勤中隊同事都稱李献瑞及吳彥良幫完民眾後，馬上就查獲績效，正所謂：好心有好報！

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(中時)