毒咖啡包危害雲林青少年 檢警合力逮毒販

翻爆社會／毒咖啡包危害雲林青少年，檢警合力偵破，起出各種販毒工具。（張朝欣翻攝）

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土庫鎮陳姓男子購買第3級毒品愷他命，再摻入咖啡粉製成毒咖啡包，四處兜售給青少年，雲林地檢署歷經4個月追查，日前逮捕陳姓男子，查扣大麻、大批改造槍械，訊後向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署檢察官朱啟仁接獲情資，1名陳姓男子以青少年為主要對象，販售添加愷他命的毒咖啡，4個月前指揮雲林縣警察局少年警察隊、保安警察隊、虎尾警分局及憲兵指揮部南投憲兵隊等單位共同偵辦。

辦案人員於6日清晨，持雲林地方法院核發搜索票，前往陳姓男子位於土庫鎮住處搜索，扣得改造手槍2支、改造槍管12支、90手槍子彈31發、改造槍械工具1批、大麻36公克等證物。經檢察官訊問陳嫌後，認有串證之虞，向法院聲押獲准。

檢察官表示，陳姓男子涉嫌於今年7、8月間起，購入第3級毒品愷他命，再自行摻入咖啡粉，製成毒咖啡包後，販賣給雲林縣轄內不特定的青少年及成年人，以此營利。

陳姓男子除涉嫌販賣毒品外，還持有大批改造手槍及子彈，可能是因販毒擔心被黑吃黑才擁槍自重，但也不排除涉及其他不法情事，全案由檢察官擴大追查中。

辦案人員指出，陳嫌利用青少年好奇心，販售毒咖啡，讓青少年染上毒癮，為害社會甚大。吸食愷他命會產生幻覺、暫發性失憶與身體失去平衡，嚴重者還會出現尿量減少、水腫等腎功能不全症狀，甚至必需進行膀胱重建手術。

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(中時)

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