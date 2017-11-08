台鐵炸彈客林英昌炸傷24人 判刑確定 恐關30年

2017年11月08日 13:04 中時 王己由

台鐵炸彈客林英昌判刑確定。去年7月7日台鐵1258班次區間車發生爆炸，造成24人受傷，林二審被判刑29年10月上訴三審，最高法院審理後，今日審結自為宣判，林英昌殺人未遂罪部分判刑19年10月；非法製造爆裂物罪部分，駁回檢察官及其上訴，維持原判決刑度10年6月，併科罰金30萬元定讞。

最高法院指出，林英昌所犯判刑二罪，因有部分是經程序上駁回，未來服刑的刑度，應由檢察官另行聲請高院定應執行刑。依刑法規定，數罪合併執行刑期，最高就是30年徒刑，未來林英昌的刑度會在19年10月至30年之間定執行刑。

56歲的林英昌罹患扁桃腺癌，久病厭世外加求職不順、生活壓力沈重，又與家人相處不睦，就自行製造爆裂物企圖引爆自殺，又因感事事遭受歧視、社會對其不公，就想以吸引人注目的自殺方式，報復社會的不公及表達內心不滿。

2016年7月7日上午，林背著藏有炸彈的背包，從南投搭車到板橋火車站，改搭台鐵1258次北上區間電聯車前往基隆，列車駛入松山火車站之際，林在第6節車廂引爆身上自製的爆裂物，造成車內24人受傷（包含1名兒童、6名少年）及台鐵公司車廂設備毀損，修理費用高達176萬餘元的財產損失，觸犯非法製造爆裂物及殺人未遂、以爆裂物炸燬現有人所在之火車未遂等罪。

本案二審認為林英昌犯行明確，並審酌造成24人分受輕、重傷及台鐵重大財損，至今未獲被害人原諒，也未賠償損害，犯罪情節重大，嚴重影響社會治安，造成大眾對於搭乘日常交通工具有恐慌不安心情，並考量未遂犯減刑規定，判林應執行29年10月徒刑。

案經上訴，最高法院審理認定，林非法製造爆裂物罪判刑10年6月，併科罰金30萬元部分，駁回上訴；殺人未遂罪部分判刑19年10月，全案確定。

(中時)