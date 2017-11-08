22歲男為情跳樓 鐵臂勇媽單手抓住懸空兒

高雄市林姓男子8日清晨從自家透天4樓墜下，林母拉住兒子終因力氣不夠而親見兒子墜樓。（呂素麗翻攝）

友善列印
中時電子報
、中國時報／

(14:01更新)高雄市今凌晨5點，一名22歲林姓男子，疑因感情因素打算跳樓尋短，媽媽發現趕緊報警，警消準備救援時，林男突然縱身一跳，媽媽單手抓住懸空的兒子，但還是體力不支，親眼目睹兒子往下墜，林男墜樓後趕緊送往就醫。

大學剛畢業的林姓男子因與女朋友分手，心情不好，酒後意圖跳樓輕生，林母見狀奮不顧身急拉兒子，但仍因力氣不夠而親眼見兒子從4樓墜下，當場驚叫，警消還來不及舖氣墊床，也眼睜睜看著林男從4樓掉下來，急將林男送醫急救，有氣胸及骨折，所幸目前無生命危險，現於醫院內觀察治療，林母則受到驚嚇又傷心的哭個不停。

8日清晨5時25分許，警方獲報於左營區海富路1棟透天民宅4樓林姓男子（22歲）要跳樓輕生；警消人員獲報後立刻趕赴現場，當時情緒不穩的林男已坐在4樓外女兒牆上，林母站在一旁安撫，經119消防隊員評估後，為免刺激林男，遂先於1樓處喊話，並同時等待氣墊床充氣完備。

媽媽突然大喊「快上來，我家門沒鎖！」，原來是林男縱身一跳，媽媽趕緊向前用單手抓住兒子，並求救：「先生，我的手快撐不住了！」，但撐了20多秒，媽媽仍體力不支，眼睜睜看著兒子墜地面。

所幸林男墜樓後意識仍然清楚，只是痛得哎哎叫，尾椎疼痛，左手受傷，經救護處置後送醫，目前仍在治療中。

警方初步了解，林男剛大學畢業，家庭成員單純，父親上大夜班；家屬表示，林男近日與女朋友分手為情所困，加上喝了點酒，才會一時想不開而欲輕生。

警方將林男送醫，林母則在驚嚇之餘痛哭，連忙跟著救護車到醫院照顧兒子，幸好，林男無生命危險，警方研判，林男是雙腳先著地，沒有傷到頭；警方後續依規定通報社會局自殺防治中心，由專人對林男持續關懷輔導，以免憾事重演。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

台鐵炸彈客林英昌炸傷24人 判刑… 脫逃犯稱監獄管理不當 獄方將訪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。