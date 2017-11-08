22歲男為情跳樓 鐵臂勇媽單手抓住懸空兒

2017年11月08日 13:21 中時電子報 黃眉青 、中國時報／ 呂素麗 、中國時報／

(14:01更新)高雄市今凌晨5點，一名22歲林姓男子，疑因感情因素打算跳樓尋短，媽媽發現趕緊報警，警消準備救援時，林男突然縱身一跳，媽媽單手抓住懸空的兒子，但還是體力不支，親眼目睹兒子往下墜，林男墜樓後趕緊送往就醫。

大學剛畢業的林姓男子因與女朋友分手，心情不好，酒後意圖跳樓輕生，林母見狀奮不顧身急拉兒子，但仍因力氣不夠而親眼見兒子從4樓墜下，當場驚叫，警消還來不及舖氣墊床，也眼睜睜看著林男從4樓掉下來，急將林男送醫急救，有氣胸及骨折，所幸目前無生命危險，現於醫院內觀察治療，林母則受到驚嚇又傷心的哭個不停。

8日清晨5時25分許，警方獲報於左營區海富路1棟透天民宅4樓林姓男子（22歲）要跳樓輕生；警消人員獲報後立刻趕赴現場，當時情緒不穩的林男已坐在4樓外女兒牆上，林母站在一旁安撫，經119消防隊員評估後，為免刺激林男，遂先於1樓處喊話，並同時等待氣墊床充氣完備。

媽媽突然大喊「快上來，我家門沒鎖！」，原來是林男縱身一跳，媽媽趕緊向前用單手抓住兒子，並求救：「先生，我的手快撐不住了！」，但撐了20多秒，媽媽仍體力不支，眼睜睜看著兒子墜地面。

所幸林男墜樓後意識仍然清楚，只是痛得哎哎叫，尾椎疼痛，左手受傷，經救護處置後送醫，目前仍在治療中。

警方初步了解，林男剛大學畢業，家庭成員單純，父親上大夜班；家屬表示，林男近日與女朋友分手為情所困，加上喝了點酒，才會一時想不開而欲輕生。

警方將林男送醫，林母則在驚嚇之餘痛哭，連忙跟著救護車到醫院照顧兒子，幸好，林男無生命危險，警方研判，林男是雙腳先著地，沒有傷到頭；警方後續依規定通報社會局自殺防治中心，由專人對林男持續關懷輔導，以免憾事重演。

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