捕蜂捉蛇業務何時回歸農政？葉俊榮：盼兩年內達成

2017年11月08日 13:05 中時 郭建伸

行政院日前公告，捕蜂捉蛇業務若是晚上10點後的緊急情況，仍由消防單位受理，引發消防同仁不滿。對此，內政部長葉俊榮今受訪時表示，捕蜂捉蛇業務上一直都是盡量朝向回歸農業專業團隊，只是轉型過程中仍需由消防員銜接，盼兩年內達成轉型。

葉俊榮今偕消防署長陳文龍等人赴內政委員會備詢，進行「改善消防人力短缺、裝備不足及捕蜂捉蛇業務歸屬」專案報告。報告內容指出，台灣消防預算員額有1萬6080人，但現有員額為1萬4355人，缺額達1725人，導致服務人口比達1:1641。

報告也指出，大部份縣市都有編列明年度預算，由農政單位委外執行捕蜂捉蛇，如台北市動保處編列1500萬元、新北市農業局編400萬元、桃園市編2500萬元等，但仍縣市沒有預算，先由消防單位先執行。

葉俊榮受訪強調，雖容許各縣市有不同的彈性做法，未來轉變方向就是盡量回歸專業的農政團隊接手，站在內政部的角度，希望2年內可以達成。

媒體詢問，行政院長賴清德曾表示希望消防員協助此業務，2年回歸農政的方向是否違背賴的期許。葉俊榮說，賴清德方向也是這樣，在過程中很感謝消防同仁的幫忙，現要確保銜接過程時對民眾的服務沒被打折。

至於民眾遭遇緊急狀況該打119或1999通報，葉俊榮則表示要看各地系統。

(中時)