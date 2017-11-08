台中市堆肥新特色！ 印度藍蚯蚓將廚餘變黑金

為推動垃圾減量，台中市環保局鼓勵社區、學校、機關及立案團體等單位，參與「廚餘自主性堆肥」及「落葉堆肥」計畫。（盧金足翻攝）

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潭子區清潔隊打造「蚯蚓堆肥」教學示範區，吸引不少外縣市民眾前往觀摩，已成為台中市堆肥新特色。（盧金足翻攝）

垃圾中含有大量生廚餘及落葉，為循環再利用廚餘及落葉，台中市環保局潭子區清潔隊開辦「蚯蚓堆肥工作坊」，教導民眾認識及利用神奇的蚯蚓堆肥，透過印度藍蚯蚓的幫忙，大幅縮短堆肥的腐熟時間，兼具施肥與垃圾減量效果，打造「蚯蚓堆肥」教學示範區，吸引不少外縣市民眾來觀摩。

為推動垃圾減量，環保局自2015年起鼓勵社區、學校、機關及立案團體等單位，參與「廚餘自主性堆肥」及「落葉堆肥」計畫，至2017年9月底為止，已有216個單位參與，廚餘堆肥量達45噸。其中，潭子區清潔隊有別於其他單位，規畫「蚯蚓堆肥」教學示範區，成為堆肥新特色。

潭子區清潔隊長林明輝表示，蚯蚓堆肥是透過蚯蚓的飲食習慣來分解有機物，蚯蚓最喜愛的食物包括生廚餘、茶葉、咖啡渣、落葉等，消化後排出蚓糞呈現黑色，是一種肥沃的肥料，傳統堆肥腐熟需3至6個月時間，若以蚯蚓堆肥可縮短至1周。

環保局長白智榮表示，在潭子清潔隊與蚯蚓達人合作下，利用印度藍蚯蚓成功將廚餘變黑金，清潔隊將回收後的生廚餘、落葉、茶葉渣及咖啡渣，經攪碎混合後就可以做為蚯蚓食物，於陰涼處馴養，定期澆水保持濕度，約莫一周後完成，可用於農園施肥，而堆肥過程衍生的蚯蚓液肥稀釋後使用，簡單又無臭味。

中市環保局將開班授課，對於堆肥工作有興趣的社區或個人，歡迎報名參加。

(中時)

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