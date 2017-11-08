210位陸客金門持杖健走 「第1次」觀光新亮點

210名大陸遊客今天在金門持杖健走 ，成為引人矚目的隊伍。（李金生攝）

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大陸遊客持杖健走，沿途欣賞美麗風景。（李金生攝）
持杖健走是國際流行新運動，最受中老年運動人口歡迎。（李金生攝）
五顏六色的運動彩裝，將海濱妝點得繽紛熱鬧。（李金生攝）
來到終點站「翟山坑道」，大陸遊客開心留影。（李金生攝）
健走全程約10.5公里，主辦單位發給獎牌留念。（李金生攝）

來自北京、吉林和貴州等10個省縣市的210名大陸遊客，今（8）日上午在〈金門縣休閒體育觀光推展協會〉的安排下，循成功海灘以迄翟山坑道的濱海路線，進行當地首次舉辦的持杖越野健走活動，迤邐前進的隊伍吸引好奇眼光。

走金廈「小三通」來到的210名陸客今早10時自成功海灘出發，轉往后湖海濱公園再沿東湖路、歐厝戰車道、赤山林區，一路走到翟山坑道，全程約10.5公里，金城分局協助交通管制，確保人車通行安全。

主辦單位〈金門縣休閒體育觀光推展協會〉指出，持杖健走是國際風行的新運動，可以減少膝蓋的負擔和傷害，相當受到健走愛好者歡迎，此次210名陸客登島新體驗相當成功，規畫明年3月初春繼續推出，屆時也歡迎鄉親共襄盛舉。

其中，來自貴州的20名小團體，對金門地勢平坦，沿途風景優美，一致開心表示，在舒暢秋風中健走，真的是一大享受，以後有機會還要再來。

他們這趟3天2夜的金門之旅，也將走訪莒光樓、太湖和水頭聚落等景點，明天午後「小三通」賦歸。

(中時)

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