傅達仁攜家人赴瑞士展開「最後旅程」

2017年11月08日 13:36 中時 洪秀瑛

傅達仁（右）和家人在瑞士旅遊。（取自臉書）

傅達仁手稿。（取自臉書）

84歲的傅達仁因罹患胰臟癌，先前積極與瓊瑤推動安樂死法案，他並上書總統蔡英文，不過總統回信以「牽涉法侓、醫學、哲學、宗教、倫理道德、社會文化、層面，必須詳加研議」

，等於給了他軟釘子，但他仍不放棄。他表示過自己的生命僅剩2個月，這兩天他在臉書分享和家人展開「最後旅程」。

傅達仁在臉書寫著：「長途跋涉到達永久中立國，瑞士！喂！真是美！真是美！我住房的窗外、來上幾筆、素描小繪，讓你醉 讓你醉…。」手繪素描則寫著「最後的旅程，第一站，傅達仁2017.11.6」。

另一篇也寫道「主恩浩蕩！恩賜灑滿身上。全家出遊，浪漫生命最後的時光，轉機杜拜，兒子執神壺，把幸福斟上，親情飛揚，溫暖飄香，仁愛安樂善終義展延長，感謝蕭院長。19號開始移到華納對面新光三越，繼續為安樂善終釋放光芒」。

傅達仁日前曾與兒子傅俊豪上中視節目《樂活有方》，傅達仁透露兒子一開始不能接受自己的選擇，但後來轉而支持，他在節目中表示：「家人都很不捨，但畢竟父親年紀已大，而且醫療也有限度，所以支持父親的決定。」並表示若父親能如願安樂死，會在父親身邊陪他走最後一程。

許多臉友看到傅達仁貼文之後，替他開心完成夢想，留言：「快樂享受當下的生活，您可以那麼豁達，實在是我們後輩最佳的典範。」、「看似喜樂，確很傷感」。

(中時)