副總統陳建仁：台灣兒童健康已名列前茅

2017年11月08日 13:34 中時 廖德修

海洋中的塑膠微粒泛濫，隨便萃取就一堆，桌上試管內都是。（廖德修攝）

大大小小的海飄垃圾也能變成一幅幅畫作。（廖德修攝）

2017環保科技展與環保年會今天上午在張榮發基金會揭幕，副總統陳建仁親臨會場，並以「台灣的環境保護與兒童健康」為題發表演說，結合其公共衛生與兒童預防醫學的專長，透過大量資料、投影片，說明台灣這些年來在環境保護與兒童健康所做的努力。

陳建仁表示，台灣早期由於環保觀念與環境衛生不佳，產生很多病變或危害，如烏腳病、米糠油事件、戴奧辛汙染等。所幸經過多年努力，狀況已改善很多。以嬰兒、兒童死亡率來看，台灣僅次於瑞典，居世界第2低。當然今後更應透過國際環保合作，建構優質生活環境，繼續為兒童健康把關。

大會東道主環保署長李應元則指出，今年的環保科技展以循環經濟、無塑海洋、清淨空氣及關懷大地4大政策為主題，除了展示施政成果，並邀請32家環保廠商展出最新的科技產品。

本屆環保年會李應元廣邀美日各國的官員、專家、學者，一起共同研商環保議題。他強調，像空氣、水（海洋）都是流動互通的，不是單一國家的問題，必須一起集思廣益，研商解決的辦法。

環保科技展則在基金會地下一樓展出，各種展品琳瑯滿目。台灣蠻野心足協會生態協會展出從海水中萃取出的塑膠微粒，提醒大家這些微粒會被海中的大小生物吃進肚裡，再輾轉經由食物鏈進入人體並造成危害。

除了硬梆梆、冷冰冰的科技產品，當然也有溫馨的一面。大會特別向基隆女中商借幾幅「畫作」參展，而原料就是大大小小的海飄垃圾。也告訴民眾不要隨意製造並亂丟垃圾，這些東西最後都會跑到海裡，變成環境的負擔。

(中時)