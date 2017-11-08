最快明年初！ 包裝食品單位標示 英文也可以通

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未來零食、泡麵及飲食等包裝食品單位標示，用英文也可以通！衛福部食藥署官員表示，目前包裝食品單位標示依規定需為中文例如「公克」或是「毫升」，但為求更清楚好懂及廠商易於標示排版，同時與國際接軌，未來可用英文「g、mg、mL、L」標示，另熱量及營養素含量若為「0」，未來可以不用標示出來，同時新增黑豆茶包、麥茶包、花草茶包等沖泡用且未含其他原料的包裝食品，未來可以不用營養標示，最快明年初上路。

衛福部食藥署今天預告「包裝食品營養標示應遵行事項」及「得免營養標示之包裝食品規定」草案；食品藥物管理署食品組簡任技正林旭陽表示，目前國內包裝食品標示主要以公制及中文標示為主，但不利廠商標示排版，進而影響標示的易讀性及引發消費糾紛，因而決定進一步做改善，另過去標示需直行到底，不得切割，導致標示字縮很小，不利民眾讀取，此次亦放寬可以切割分段標示。

另過去包裝食品含有幾份，需要連小數點都標示出來，林旭陽指出，此次預告亦修正增加得以四捨五入方式修整，同時針對不定重的產品，例如烏魚子等，其份數值得以加註「約」字表明。

林旭陽表示，預告後60天內，各方包括消費者團體均可表示意見，如果順利，最快明年初即可實施。依「食品安全衛生管理法」規定，未依規定標示可處3萬～300萬元罰款，標示不實則罰4萬～400萬元。並限期改正，未改正前不得繼續販賣，屆期未遵行規定者，則沒入銷毀。

(中時)

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