當集資買屋人頭 她盗賣屋私吞400萬

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房市「三黃一劉」之一的「帥過頭」黃家進，經營的安坑不動產經紀公司舉辦網路揪團集資購屋活動，女股東王珮琳受託處理一件房產登記，竟謊稱權狀遺失申請補件，將房子以400萬元賣出，案經台北地方法院審結，依背信罪判決王女有期徒刑1年，沒收犯罪所得400萬元。

黃家進的安坑公司號召網友共同投資買房，再等待時機轉賣獲利，黃為此指示簡姓特助提供帳戶，作為網友匯款及投資不動產用；2010年，有劉姓網友願出資10萬元想與黃合買新北市新店區的房地，匯款後與黃簽合資案契約。

事後，黃指示特助與沈姓賣家簽訂買賣契約，2011年2月21日辦理過戶時，將房地借名登記在王珮琳的名下，還交付人頭登記費3萬元給王女，且因購屋資金部分由王女的名義貸得，黃指示安坑公司的會計按月將貸款本息存入王女開設的貸款帳戶。

王珮琳受託登記為房產所有權人後，2013年7月1日先向新北市新店地政事務所謊稱權狀遺失，請求辦理補發，取得新的所有權狀，再以買賣為原因，同年10月11日將房子以400萬元賣給翁姓買家，黃家進因而控告她背信。

北院審理時，王否認犯罪，辯稱是真的所有權人，但法官審理認為，交易的不動產是黃家進向網友集資購買而來，王女只是受委任、出名登記為所有權人，沒有管理、處分房產的權限，她向地政事務所申請補發房產的所有權狀、賣出房產，損及黃家進的利益，成立背信罪犯行。

判決理由指出，王珮琳對黃家進的財產權未加尊重，還損及公務機關對地政管理事務的正確性，她偵審過程沒有要設法彌補黃家進的損失，也未取得黃的諒解，依法判決。

(中時)

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