政治考量退稅？宜縣府：農地農用立場不變

2017年11月08日 13:45 中時 李忠一

前宜蘭縣長林聰賢對違規農舍加倍課徵房屋稅，引發重複課稅、一層牛剝兩層皮爭議，前代理縣長吳澤成取消加價，新代理縣長陳金德上任後宣布「加利息退稅。」今天（8日）縣府強調，縣府應當勇於自省，修正原處分，對違規農舍限期改善、逕行拆除的立場不會改變。

代理縣長陳金德表示，當行政機關的處分，有增加人民負擔或引用法源錯誤時，應當要勇於自省，並盡快修正原處分，縣府對農地農用的堅持是一貫的，只是在不同階段採用不同作法。

陳金德表示，從林前縣長展現魄力著手處理、吳前縣長導正行政程序，到現在回歸正軌，我們都是致力於要用更完備、更公平、更明確的行政手段，來實踐宜蘭共同的價值，這點是無庸置疑的。

另外有關學界、農團或民眾認為，縣府此舉是政治考量、棄守農地或政策反覆的質疑。

陳金德回應，縣府在執行影響民眾權益的重大政策，唯一考量點只有「要用對的方法執行對的政策」，經由吳澤成縣長的導正，到現在的修正，都是在回歸法治的精神，堅持農地農用政策不變，會依法查察違規使用之農地，強化農地農用管理工作。

縣府強調，未來不僅會加強查察，也不排除會連續開罰，而房舍若有違規使用或重大違章，就是限期改善或逕行拆除；陳金德縣長已經責成秘書長成立專案小組，針對現存違規使用及違規農舍，訂定落實管制的執行計畫。

(中時)