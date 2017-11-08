原來老公衣服都給小三洗…柯以柔預告明早「這樣做」

女員工疑介入，柯以柔6年婚變。(取自郭宗坤IG、本報系資料照)

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中時電子報
老公再爆外遇事蹟，柯以柔不為所動預告明早開直播。(取自柯以柔臉書)
柯以柔不再回應任何關於婚變問題。(本報系資料照)

柯以柔婚變風波持續延燒，她的老公郭宗坤先前否認外遇女員工Moe，反怨柯以柔沒照顧他、沒幫他洗衣服，結果今(8日)週刊就指出，原來郭宗坤廚師服幾乎都是疑似外遇的女員工在洗。對於老公最新的外遇事蹟，柯以柔就如同先前在聲明所說，不再回應，選擇在臉書分享點心食譜，並預告明天早上11點半會開直播教學，堅強模樣令人看了更心疼。

據壹週刊報導，郭宗坤前餐廳員工爆料，指身份為台日華僑的Moe年約29歲，2年前就到郭宗坤店裡實習，兩人孤男寡女互動密切，還被爆料者發現郭宗坤廚師服幾乎都是Moe在洗，有次看Moe沒曬放在籃子幫她拿出來，衣服上繡有「坤」的字樣。

而Moe與郭宗坤發展曖昧關係後，不僅把原本的男友甩了，郭宗坤也對她相當呵護，除了幫她租房子，還把把銀色Lexus車給她開。對

對於老公又被爆出最新外遇事蹟，柯以柔就如同先前在聲明所說「因為當媽媽的人沒有資格倒下！為了我的爸媽，我的三個寶貝，未來我會更加努力。再次懇請大家給我時間好好思考接下來的路！以後關於這件事，我不會再做出任何回應」不做任何回應，僅在臉書PO出小籠包食譜與粉絲分享，也預告明早會照常開直播。

柯以柔堅強表現讓粉絲心疼，紛紛PO文給她打氣「謝謝柔媽咪，妳真讚」、「柔媽咪，大家都愛妳哦」、「加油！加油！為自己，父母，孩子而向前走」。

(中時電子報)

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