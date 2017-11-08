中市摘星青年林家進 前進台北辦「寶島桌遊來襲」

2017年11月08日 14:05 中時 盧金足

台中市府推動「摘星青年、築夢台中」創業補助計畫，摘星青年之一的林家進投入開發台灣原創桌遊，獲國內外多項創業獎項肯定，連續2年帶著作品前進德國、日本及香港參展，與海外出版社洽談合作發行，展現台灣在桌遊市場與國際發展的高度競爭力。

勞工局表示，由林家進成立的莫仔公司將於11月11日、12日首次前進台北舉辦「寶島桌遊來襲」活動，提供原創桌遊試玩體驗，讓民眾從多元面向體驗台灣原創的桌遊樂趣。

林家進開發桌遊須半年以上的時間，從開發之初至完成前，等於完全沒有收入，有創業想法的林家進在創業失敗的風險下，遲遲不敢完全投入創業。

在獲知市府摘星計畫招募進駐創業、並有創業獎勵金及專業創業顧問輔導團作為後盾後，他決定放手一搏投件參加摘星計畫進駐甄選，希望能改善創業初期的窘境，讓創業路無後顧之憂。

林家進獲選進駐光復新村成立「莫仔桌遊」，積極投入開發台灣原創桌遊，也與不同領域的產業合作，其中與北屯區公所合作開發的產品「鄉勇」戴潮春傳奇，玩家輪流扮演各方勢力，在清代背景下為自己謀求最大利益爭取生存，透過遊戲也讓玩家體驗台灣在地文化。

此外，林家進在創業競賽中也拿下不少國際及國內的創業獎項，包括日前2017年第十二屆戰國策全國創新創業競賽創業類公開組文創與數位匯流組「亞軍」，同時也積極向中央及市府機關申請創業補助，參與文化部文化創意產業創業圓夢及台中市SBIR計畫。

林家進新作品「Winnor 青創十力」，遊戲核心強調創業戰略模擬，玩家在遊戲中扮演青年創業家，經「商業模式」、「尋求資金」、「上游供應商」、「下游行銷通路」、「經營團隊」、「製造產品」、「教育訓練」、「風險管理」、「社會公益」等機制尋求勝負，協助青年朋友培養創新創業專才，具創新風格的創業知識桌遊，已獲得市場上極大迴響。

勞工局長黃荷婷指出，摘星計畫為青年規畫各式創業培力課程、商品媒合會、創業講座等多元創業輔導措施，不定期安排專家學者擔任創業顧問，提供營運、行銷、財務、法律等各式創業所需諮詢服務，也客製化為每位青年進行實地訪視輔導服務。

目前台中市包括光復新村、審計新村及摘星山莊等3處創業基地，近年成為熱門觀光旅遊景點，未來市府將持續鼓勵青年能結合文化、創意與產業，妥善運用巧實力、軟實力，提升創業規模及創造更多的就業機會。

(中時)