航線停飛或停業 業者應提前60日提處置措施

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為了避免航空公司無預警宣布停飛航線，損失旅客權益，交通部民航局修正《民用航空運輸業管理規則》第13條之1，要求業者要提前規劃旅客處理機制報請交通部，並於核准後60日才能實施停飛，該規定預計與年底前施行。

航空公司因商業考量等因素停飛航線時，有時決定過於倉促，恐損及旅客權益，像是去年7月21日，長榮航空突然宣布自當月25日起停飛伊斯坦堡航線，旅客及旅行社僅有4天之應變時間，又如2015年8月間，亞航宣布9月底停飛峇里島航線，一開始旅客只能更改航班，經民航局介入後，旅客才獲得全額退款。

為解決類爭議，消保處於去年11月召開會議，請民航局研修業者停飛航線的相關規定，民航局參考日本，修正《民用航空運輸業管理規則》，規定航空公司暫停或終止航線，應至少有60日前置期。

除了業者要於60日前提出外，還須檢具訂位乘客處理機制及相關消費者保護措施。像是簽轉他航、全額退費、行程替代方案，及乘客衍生性費用的處理等，報請民航局轉交通部核准或備查，以減少對乘客之衝擊；但因不可抗力因素所致者，得不受60日限制。

至於在航空公司停業或結束營業部分，消保處指出，因涉及層面較廣，則提升法律位階至《民用航空法》第48條增訂業者退場機制，即航空公司應先提送處置計畫，於交通部核准日起60日後，才能停業或結束營業，本法修正草案經10月26日行政院會決議通過，已送請立法院審議。

消保處表示，本案實施可改善以往業者只從自身營運考量，片面決定停飛航線的作法，賦予航空公司提出訂位旅客處置計畫的法定責任，已請民航局於法規實施後，督導各航空公司落實執行，保障搭機旅客權益。

(中時)

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