師奶殺手Rain駕臨黃金博物館 頂著綿綿細雨玩「淘金樂」

2017年11月08日 13:59 中時 張穎齊

韓國天王Rain（戴橘色帽子者）旋風襲台，今下午抵達黃金博物館，與劇組人馬頂著綿綿細雨，穿梭在灰濛濛的霧中。（王姓讀者提供）

位在新北市瑞芳區的黃金博物館。（本報資料照）

國民情聖、南韓天王Rain旋風襲台！自6日抵達台灣後，今（8）日下午1時許，與劇組到達黃金博物館遊憩，雖然頂著灰濛濛的天色，但仍然被夾道的迷姐迷妹們簇擁歡迎，而Rain的帥氣模樣也被路旁民眾拍下，並獨家提供給本報，RAIN也即將在博物館內玩「淘金樂」的活動，預計晚間5時許前往桃園機場回國。

35歲的RAIN在10月誕下女兒，正式躋身為奶爸行列，此次秘密來台遊玩3天2夜，率領綜藝節目《團結才能火》的班底鄭亨敦、金成柱、安貞煥等人來台，6日首站直奔野柳國家公園，接著展開九份、宜蘭、花蓮遊。而RAIN一行人今早從花蓮再折回新北瑞芳區的黃金博物館，原定12時許到，但delay至1時30分，不過仍不減粉絲的熱情。

今日北台灣天色不佳，瑞芳飄著霧又下著雨，但Rain到達黃博時，眾多韓國大媽、美眉們爭相歡呼，「歐爸~」聲不絕於耳，Rain也向一般遊客一樣，邊走邊參觀，戴著橘色帽子，身穿樸素襯衫，還拿著自拍棒，為了節目取景工作，心情看似不錯，稍後也將在博物館內進行「淘金樂」活動。

(中時)